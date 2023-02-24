聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／「宇宙教士」打線怎麼排？總仔：前4棒隨機排都行
「宇宙教士」戰力豪華，4月21日還將迎來塔提斯（Fernando Tatis Jr. ）禁賽期滿回歸，屆時先發打線怎麼排成為甜蜜的負擔，總教練梅爾文（Bob Melvin）就笑稱隨機排前4棒，也不會有錯誤的答案吧！
教士去年止步國聯冠軍賽，為了朝世界大賽冠軍更靠近一步，補強不遺餘力，打線陣容有去年已在陣中的馬恰多（Manny Machado）加上索托（Juan Soto），季外則補強波賈茲（Xander Bogaerts），若再加上蹲滿球監回歸的塔提斯，光4人就已合計11座銀棒獎、13次入選明星賽，且年紀最大也僅30歲。
先發打線怎麼排？梅爾文回應：「我們會找出答案的，但老實說，一旦塔提斯回來，你可以隨機排1到4棒吧！怎麼排都不會有錯誤的答案。」
教士官網嘗試排出3種組合，首先是一到四棒依序為波賈茲、索托、馬恰多、塔提斯，這是根據馬恰多、索托傾向的棒次安排，而塔提斯去年經歷大傷，避免將他放在前面棒次，也可以減少對他的盜壘需求。
文中排出的第二組棒次為塔提斯、索托、馬恰多、波賈茲，對於塔提斯扛首棒、當核彈頭的可能性，梅爾文強調還是需要看他歸隊時的身體強度而定；第三組安排則是索托、塔提斯、馬恰多、波賈茲，雖然索托打回票，「不管棒次怎麼排，絕對都不是我打第一棒啦！」但報導中點出他的上壘率在4人中最佳。
索托是4人中的唯一左打，若放在第一棒，將讓第2到4棒全是右打，方便對手在比賽後段的投手調度，因此索托認為將自己放在第二棒會是更有威脅性的打線。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言