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MLB／「宇宙教士」打線怎麼排？總仔：前4棒隨機排都行

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「宇宙教士」將迎來塔提斯禁賽期滿回歸，屆時先發打線怎麼排成為甜蜜的負擔。 法新社
「宇宙教士」將迎來塔提斯禁賽期滿回歸，屆時先發打線怎麼排成為甜蜜的負擔。 法新社

「宇宙教士」戰力豪華，4月21日還將迎來塔提斯（Fernando Tatis Jr. ）禁賽期滿回歸，屆時先發打線怎麼排成為甜蜜的負擔，總教練梅爾文（Bob Melvin）就笑稱隨機排前4棒，也不會有錯誤的答案吧！

教士去年止步國聯冠軍賽，為了朝世界大賽冠軍更靠近一步，補強不遺餘力，打線陣容有去年已在陣中的馬恰多（Manny Machado）加上索托（Juan Soto），季外則補強波賈茲（Xander Bogaerts），若再加上蹲滿球監回歸的塔提斯，光4人就已合計11座銀棒獎、13次入選明星賽，且年紀最大也僅30歲。

先發打線怎麼排？梅爾文回應：「我們會找出答案的，但老實說，一旦塔提斯回來，你可以隨機排1到4棒吧！怎麼排都不會有錯誤的答案。」

教士官網嘗試排出3種組合，首先是一到四棒依序為波賈茲、索托、馬恰多、塔提斯，這是根據馬恰多、索托傾向的棒次安排，而塔提斯去年經歷大傷，避免將他放在前面棒次，也可以減少對他的盜壘需求。

文中排出的第二組棒次為塔提斯、索托、馬恰多、波賈茲，對於塔提斯扛首棒、當核彈頭的可能性，梅爾文強調還是需要看他歸隊時的身體強度而定；第三組安排則是索托、塔提斯、馬恰多、波賈茲，雖然索托打回票，「不管棒次怎麼排，絕對都不是我打第一棒啦！」但報導中點出他的上壘率在4人中最佳。

索托是4人中的唯一左打，若放在第一棒，將讓第2到4棒全是右打，方便對手在比賽後段的投手調度，因此索托認為將自己放在第二棒會是更有威脅性的打線。

塔提斯 馬恰多 教士

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