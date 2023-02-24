MLB／大谷沒有輸！擊敗賈吉 百大球員榜連兩年排第一

天使隊日籍「投打二刀流」大谷翔平去年MVP票選雖然輸給賈吉（Aaron Judge），但在新球季百大球員預測中扳回一城，登上排行榜第一位，新科美聯MVP得主賈吉則排第二。

MLB Network例行在球季開打前公布新球季百大球員，大谷翔平去年首度登上第一，將連霸多年榜首的「神鱒」楚奧特（Mike Trout）擠落第2位，今年則完成連霸紀錄。

連續兩年將大谷翔平選為所有球員之首，MLB Network解釋，大谷翔平基本上就是站在打擊區的弗里曼（Freddie Freeman），加上站在投手丘的洛登（Carlos Rodon），他的頂尖能力令人無法質疑。

For the second year in a row, Shohei Ohtani is MLB Network's No. 1 player‼️ pic.twitter.com/ploGsmlv0K — MLB (@MLB) 2023年2月24日

賈吉去年排名第11，今年一口氣提升9個名次來到第2，原因當然是破美聯紀錄的62轟，MLB Network也指出，洋基隊與賈吉簽下的9年3.6億美元延長合約就是最好證明。

過去長年榜首的楚奧特則以一年退後一步的方式掉到第3名，道奇隊明星外野手貝茲（Mookie Betts）則排第4，教士隊明星內野手馬恰多（Manny Machado）從18名進步到第5名。

大谷翔平之外的亞洲臉孔，前100名中就剩同為日籍的教士隊投手達比修有，去年沒上榜的他今年來到第95名，去年球季他為教士投出16勝8敗、防禦率3.10的好成績。