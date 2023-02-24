MLB／大谷翔平敲出140公尺特大轟 「根本全壘打練習」

天使隊日籍好手大谷翔平昨天在練習時投出156公里球速，今天換磨練另一把刀，打擊練習時頻頻把球轟出全壘打牆，最遠的一球現場記者估計有140公尺（約459呎），已經進入備戰狀態。

大谷翔平在20日的打擊練習就展現過怪力，令隊友楚奧特（Mike Trout）嘖嘖稱奇，今天的打擊練習中，大谷35次揮擊有8次將球轟出牆外，其中不乏打到螢幕、計分板等位置，引起場邊球迷驚呼，洛杉磯時報記者瓦倫祖拉（Sarah Valenzuela）就說：「大谷翔平的打擊練習基本上就是全壘打大賽練習。」

大谷翔平接下來又站上實戰投打練習的打擊區，面對傷癒復出的右投肯寧（Griffin Canning），兩打席都選到四壞保送，對戰時場邊傳出的是翻譯水原一平大喊：「9秒了。」

今年大聯盟將引進新規定，投打準備有時間限制，打者輪替限制在30秒，且打者每看一球後8秒內須回到打擊區，投手則是壘上無跑者時要15秒就定位，有跑者時延長為20秒，水原一平的喊聲是讓大谷適應新的節奏，要在時限內做好準備。

大谷翔平接下來預計在美國時間26日出戰對上白襪隊、27日對上巨人隊，兩場比賽都擔任指定打擊，28日則以投手身分登板對上運動家隊，是否會施展二刀流？天使隊總教練尼文（Phil Nevin）表示：「要等靠近比賽時才會知道。」

大谷翔平打擊練習影片：https://twitter.com/Sarah_IsabelVee/status/1628824302643720192