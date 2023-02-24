快訊

影／認共軍很難短時間拿下台灣 邱國正：奉陪到底

台積電開360萬年薪讓消防員「棄公職出走」 公司證實了

替代雞蛋的食物，竟然有它！一表看替代雞蛋營養的食物有哪些

MLB／大谷翔平敲出140公尺特大轟 「根本全壘打練習」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

天使隊日籍好手大谷翔平昨天在練習時投出156公里球速，今天換磨練另一把刀，打擊練習時頻頻把球轟出全壘打牆，最遠的一球現場記者估計有140公尺（約459呎），已經進入備戰狀態。

大谷翔平在20日的打擊練習就展現過怪力，令隊友楚奧特（Mike Trout）嘖嘖稱奇，今天的打擊練習中，大谷35次揮擊有8次將球轟出牆外，其中不乏打到螢幕、計分板等位置，引起場邊球迷驚呼，洛杉磯時報記者瓦倫祖拉（Sarah Valenzuela）就說：「大谷翔平的打擊練習基本上就是全壘打大賽練習。」

大谷翔平接下來又站上實戰投打練習的打擊區，面對傷癒復出的右投肯寧（Griffin Canning），兩打席都選到四壞保送，對戰時場邊傳出的是翻譯水原一平大喊：「9秒了。」

今年大聯盟將引進新規定，投打準備有時間限制，打者輪替限制在30秒，且打者每看一球後8秒內須回到打擊區，投手則是壘上無跑者時要15秒就定位，有跑者時延長為20秒，水原一平的喊聲是讓大谷適應新的節奏，要在時限內做好準備。

大谷翔平接下來預計在美國時間26日出戰對上白襪隊、27日對上巨人隊，兩場比賽都擔任指定打擊，28日則以投手身分登板對上運動家隊，是否會施展二刀流？天使隊總教練尼文（Phil Nevin）表示：「要等靠近比賽時才會知道。」

大谷翔平打擊練習影片：https://twitter.com/Sarah_IsabelVee/status/1628824302643720192

大谷翔平 天使

延伸閱讀

MLB／初登板就要對大谷翔平 藤浪晉太郎：本來想低調…

經典賽／日本隊2強投 球速飆到156公里

MLB／曾說簽陳偉殷是5大爛約 前馬林魚總裁：大谷值5億美元

MLB／大谷翔平適應「投球計時器」 實戰飆156火球

相關新聞

MLB／大谷翔平敲出140公尺特大轟 「根本全壘打練習」

天使隊日籍好手大谷翔平昨天在練習時投出156公里球速，今天換磨練另一把刀，打擊練習時頻頻把球轟出全壘打牆，最遠的一球現場...

MLB／初登板就要對大谷翔平 藤浪晉太郎：本來想低調…

來到大聯盟的第一場實戰，藤浪晉太郎就將在春訓熱身賽狹路相逢大谷翔平，他坦言期待，「大谷是地表最好的選手之一，這是難得的對...

MLB／曾說簽陳偉殷是5大爛約 前馬林魚總裁：大谷值5億美元

大谷翔平到底值不值得10年5億美元的價碼？富比士今天以專文「大谷翔平可能成為第一位5億美元的自由球員」為題報導，採訪前馬林魚隊總裁山姆森(David Samson)，他表示，如果把大谷翔平視為投手及野

MLB／大谷翔平適應「投球計時器」 實戰飆156火球

天使二刀流球星大谷翔平，日前春訓進行實戰投打練習，以投手身份登板2局，此次練習也是為了適應大聯盟新制「投球計時器」，因此他配戴上電子裝置「PitchCom」，數據顯示他的投球動作大部分都落在11到13

MLB／被視為是洋基「交易詛咒」 蒙塔斯盼下半季回歸

蒙塔斯（Frankie Montas）去年從運動家被交易到洋基後，飽受傷痛所擾，過去宣布動刀時，預測可能連新賽季都整個報銷，如今傳來好消息，蒙塔斯有可能趕得上球季下半季。 洋基教頭布恩（Aaro

MLB／12強壓制中華隊的火球男 當完兵回來轉投費城人

曾在12強壓制中華隊的韓裔美籍投手宋諾亞（Noah Song），一度因當兵中斷生涯，今年終於重返美職，預計明天到費城人隊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦