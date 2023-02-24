MLB／初登板就要對大谷翔平 藤浪晉太郎：本來想低調…

來到大聯盟的第一場實戰，藤浪晉太郎就將在春訓熱身賽狹路相逢大谷翔平，他坦言期待，「大谷是地表最好的選手之一，這是難得的對決，我相信日本球迷會很期待，我也一樣期待面對他投球。」藤浪苦笑說，本來想靜靜地投這場比賽就好，但看來沒辦法。

大谷將以先發投手於春訓熱身賽出賽1場後暫離天使隊，投入日本隊經典賽集訓，天使為他安排的投球日期從原訂的3月2日提前到3月1日，對手為運動家隊，而運動家今天也證實此戰將會交給藤浪。

運動家教頭柯塞（Mark Kotsay）表示，「距離兩人上次同場已經有很長一段時間了，我相信外界會有很多期待吧！」藤浪也曾在加盟記者會上提到，大谷翔平、鈴木誠也是他最期待對到的選手，在高中碰到大谷時，「他從我手中敲出全壘打，我當時心想哇！真的是很強的打者，留下很深的印象。」

大谷、藤浪是日職2012年選秀同梯，分別以第一指名加入火腿、阪神隊，相較於大谷在投打兩端兌現天賦，藤浪經歷短暫的成功後開始面臨難解的控球問題，2019年甚至全季僅在一軍出賽1場。

藤浪今年轉戰大聯盟發展，今天先在實戰打擊練習登板，約用30球、被敲2安打。韋德（Tyler Wade）面對他的投球後給出高評價，「超快！他的球很會跑，而且有尾勁，他能把球控在想要的位置，這在春訓初期來說是好徵兆。」

韋德去年曾效力天使，被問到藤浪的球質會讓他想到誰的投球，他給出的答案就是「大谷翔平」，韋德表示，「我會說是翔平，因為他們的所有球路跑法都很類似。」

3月1日的初登板勢必聚焦，藤浪表示，自己來自日職的人氣球隊阪神，應能應對這些投注在他身上的關注視線，「這是我的第一場比賽，所以可能會有點緊張，但我很期待。」對於與大谷的交手，他笑說本來想低調投這場比賽就好，「我想應該沒辦法了吧！」