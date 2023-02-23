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MLB／曾說簽陳偉殷是五大爛約 前馬林魚總裁：大谷值5億美元

聯合新聞網／ 綜合報導
富比士專文指出大谷將會是首位獲5億美元大約的自由球員。 路透社
富比士專文指出大谷將會是首位獲5億美元大約的自由球員。 路透社

大谷翔平到底值不值得10年5億美元的價碼？富比士今天以專文「大谷翔平可能成為第一位5億美元的自由球員」為題報導，採訪前馬林魚隊總裁山姆森(David Samson)，他表示，如果把大谷翔平視為投手及野手兩個人，平均年薪2500萬美元，算是非常划算的交易。

山姆森在2002年擔任馬林魚隊總裁，並於2003年帶領球隊擊敗洋基奪下世界大賽冠軍，直至2017年遭解職，後來常在播客對大聯盟發表評論，2018年就曾對馬林魚當年以5年8000萬簽下陳偉殷合約，評論是史上五大爛約之一；如今他針對近來熱議大谷翔平值不值10年5億美元合約，發表他個人想法。

「我會先計算，如果大谷翔平不在陣中，會損失多少贊助？然後再計算他出賽情況，而決定給他一個數字。」山姆森接著說，「我和棒球人士討論過球隊的薪資分配問題，如果一支球隊一年薪資上限是2億美元的話，那我們可以付給他(大谷)5000萬美元嗎？」

「一般原則是，一名球員如果薪水超過球隊總薪資百分之20的話，那麼球隊就會出現問題，這支球隊將很難獲勝，但如果我們將大谷視為兩名球員的話，一支球隊擁有兩位2500萬美元的球員是完全合理的事，這跟大都會隊付給薛則及韋蘭德每人一年4300萬美元，還相距甚遠。」

山姆森表達，「大谷比他們還年輕，未來九年裡他很有可成為頂級先發投手輪替以及中心打線，這是棒球史上無人可及的事。」

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