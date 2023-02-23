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MLB／大谷翔平適應「投球計時器」 實戰飆156火球

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平開始投打實戰練習。 美聯社
大谷翔平開始投打實戰練習。 美聯社

天使二刀流球星大谷翔平，日前春訓進行實戰投打練習，以投手身份登板2局，此次練習也是為了適應大聯盟新制「投球計時器」，因此他配戴上電子裝置「PitchCom」，數據顯示他的投球動作大部分都落在11到13秒，符合新制標準，不過大谷表示要等實戰會更有感覺。

根據日媒《TBS NEWS DIG》報導，此次實戰練習天氣狀況不佳，風非常大，且投手丘的土墩快要崩塌，大谷投了2局，被敲出1支安打，送出3次三振和1次四壞球保送，最快球速來到156公里，除了曲球外也嘗試不同種球路。

訓練結束後大谷翔平表示「總體感覺很好，看了各項數據很滿意，雖然風有一點強，不得不應對，也發生了各式各樣的事情，在我離開之前還剩下一場比賽，希望我能再提升。」

天使將在26日開始熱身賽，對上白襪和巨人的比賽大谷翔平會以指定打擊身份上場，3月1日對上運動家的比賽，則預計以二刀流方式上場，結束後隔天就會返日，和日本武士隊會合，備戰經典賽。

大谷翔平

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