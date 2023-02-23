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MLB／被視為是洋基「交易詛咒」 蒙塔斯盼下半季回歸
蒙塔斯（Frankie Montas）去年從運動家被交易到洋基後，飽受傷痛所擾，過去宣布動刀時，預測可能連新賽季都整個報銷，如今傳來好消息，蒙塔斯有可能趕得上球季下半季。
洋基教頭布恩（Aaron Boone）表示，蒙塔斯的肩關節已經經過手術處理，至少12週都不會投球，預計5月才會開始訓練。此外他也談到「由於手術剛結束，還有很長的路要走，我們希望他能在某個時候回來，但我不想出現最好的情況、最壞的情況。」
蒙塔斯去年8月被交易至洋基，不料9月中就因為肩膀發炎進入傷兵名單，期間共出賽8場，取得1勝3敗，防禦率高達6.35。這筆和運動家的交易也被媒體狠批是「令人尷尬的失敗」，洋基隊總經理凱許曼（Brian Cashman）也坦承這筆交易目前沒有對球隊帶來任何幫助。
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