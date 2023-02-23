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MLB／12強壓制中華隊的火球男 當完兵回來轉投費城人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
曾在12強壓制中華隊的韓裔美籍投手宋諾亞（Noah Song），一度因當兵中斷生涯，今年終於重返美職費城人隊。 中央社資料照
曾在12強壓制中華隊的韓裔美籍投手宋諾亞（Noah Song），一度因當兵中斷生涯，今年終於重返美職費城人隊。 中央社資料照

曾在12強壓制中華隊的韓裔美籍投手宋諾亞（Noah Song），一度因當兵中斷生涯，今年終於重返美職，預計明天到費城人隊春訓報到。

宋諾亞曾在2019年世界棒球12強賽為美國隊出征，當時他曾對中華隊投出3上3下，包含2次三振，甚至飆出159公里球速，美國海軍學院畢業的他，賽事結束後原本打算申請豁免入伍，但遭到拒絕，因此2019年僅為紅襪隊低階1A投了7場就當兵去。

宋諾亞是在2019年選秀會被紅襪以第4輪選進，但因入伍關係中斷，去年5月宋諾亞雖申請轉為預備役，但直到這周才正式轉換身分，也因此去年11月被紅襪放在規則五選秀中的宋諾亞，在被費城人選中後，春訓要轉披新球衣。

紅襪球迷還有希望，也因宋諾亞是透過規則五選秀加入費城人，根據規定需要整季待在大聯盟26人名單中，否則將被放入讓渡名單，若承接的球隊無法將他放入大聯盟名單或無球隊承接，宋諾亞就可重返紅襪，而以宋諾亞4年沒投球的狀態下，春訓要搶進大聯盟不容易。

紅襪 費城人 選秀

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