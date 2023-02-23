MLB／重返大都會 特助貝爾川拒談偷暗號事件

貝爾川（Carlos Beltran）正式重回大都會隊，只不過角色換成總經理艾普勒（Billy Eppler）的特助，被問起3年前涉入太空人隊偷暗號醜聞，貝爾川拒絕再做評論：「今天重點不是太空人，是大都會。」

45歲的貝爾川在大聯盟累積20年資歷，其中有7年效力大都會，2017年為太空人奪下世界大賽冠軍後退休，原本在2019年11月受聘為大都會總教練，卻因偷暗號事件的爆發，只幹了兩個半月就黯然下台。

貝爾川曾發表書面聲明道歉，在去年加入YES頻道擔任球評，休賽季期間收到不少球團的邀請，但直到大都會的來訊他才願意重返球界，今天接受記者訪問時，貝爾川表示，從沒想過有機會重返大都會，「但是當機會來臨時，答應是不需要動腦的決定。」

Carlos Beltrán says other teams reached out to him before taking his job with the Mets:



"This organization is part of who I am as a ballplayer. I went through moments here that made me a better player." pic.twitter.com/no1mbxUMNH — SNY (@SNYtv) 2023年2月22日

外界認為貝爾川的加入，頗有大都會隊為66歲教頭蕭瓦特（Buck Showalter）尋找接班人的意味，貝爾川則表示自己專注在現在的工作上，不過若真的有機會執教「沒有人會說不吧？」

「現階段我會專注在能為球團貢獻什麼？」貝爾川表示：「還有艾普勒希望我為他做什麼，現階段我對工作很OK，但之後的事情還不知道。」