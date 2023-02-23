快訊

學測成績五標出爐 數A回穩頂標11級、五標均升一級分

中共戰機活躍度不及軍艦 揭露日本防衛省情蒐藏一手？

邊緣人注意！研究：「孤獨」傷腦又傷心 長期會導致大腦的4種影響

MLB／大谷對藤浪有望春訓上演 為經典賽提前登板日

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

大谷翔平今天實戰投打狀況不錯，天使隊決定將他的熱身賽登板日期提前一天到台灣時間3月1日，對手運動家隊則預計安排藤浪晉太郎登板，兩位同梯迎來同場較勁。

大谷翔平春訓以來首度投實戰打擊練習，面對7名打者用了39球，被敲1支安打和投出1次四壞球保送，另外飆出3次三振，最快球速已來到97英哩（156公里），所有球路都投過一輪，大谷自己也感覺滿意。

「整體來說我覺得很不錯。」大谷翔平表示：「有看到幾項指標有達成，當然還是有些因素需要適應，像是風勢，但我還有1次練習才要正式登板，應該可以趕得上。」

這次實戰打擊練習，大谷翔平照2局實戰的節奏去投，主要是確認投球強度、控球，以及新球季將實施的限制投打準備時間，他認為適應上沒有太大問題。

大谷預計本周會再投實戰打擊練習一次，天使隊原本安排他在3月2日登板，不過考量到讓他有更多時間準備經典賽，返日前可多一天休息，因此將他的熱身賽登板時間提前，而前兩戰也會讓大谷以指定打擊身分上場。

這個調整也讓大谷有機會與藤浪晉太郎同場登板，大谷翔平表示，春訓階段重要的是確認自己的投球狀態，至於對手是誰沒有想太多，「球季中我也不太會知道對方投手是誰，現階段該做的還是一步一步來。」

大谷翔平 天使 運動家

延伸閱讀

MLB／道奇總管場邊觀察日本隊集訓 坦言來看山本由伸的

天使情義相挺+老闆堅持 長留大谷翔平並非不可能

經典賽／日媒預測先發4本柱順序 佐佐木311迎命運的一戰

MLB／大谷翔平牛棚下「逐鱒令」 楚奧特：他不給我打…

相關新聞

MLB／普荷斯重回天使春訓營當導師 強調未與球團結怨

儘管兩年前與天使隊不歡而散，退役大聯盟球星普侯斯（AlbertPujols）仍履行合約，今年春訓開始為期10年擔任球團特...

MLB／大谷對藤浪有望春訓上演 為經典賽提前登板日

大谷翔平今天實戰投打狀況不錯，天使隊決定將他的熱身賽登板日期提前一天到台灣時間3月1日，對手運動家隊則預計安排藤浪晉太郎...

MLB／誰能接棒賈吉敲60轟？ 大都會打擊王：隊友阿隆索可以

「法官」賈吉（Aaron Judge）於上季擊出瘋狂的62發全壘打，不僅刷新美聯全壘打紀錄，也不禁讓球迷思考是否還有人能擊出超過60轟。對此，上季打擊王大都會隊的麥尼爾（Jeff McNeil）力挺隊

MLB／前洋基全壘打王沃特沒人要 淪落只能簽小聯盟約

曾效力洋基4季、2020年縮水賽季以22轟拿下美聯全壘打王的沃特（Luke Voit），近年受傷病困擾，在休賽季沒有球隊願意開大聯盟合約，最終只獲得釀酒人附帶春訓邀請的小聯盟約。 沃特生涯從紅雀

MLB／禁止守備布陣上路 大聯盟拒讓演算法主宰比賽

美國職棒大聯盟2023年重大變革為禁止守備布陣，改變近20年流行的比賽樣貌，目的讓內野手發揮能力，而不是由電腦演算法主宰...

MLB／道奇總管場邊觀察日本隊集訓 坦言來看山本由伸的

WBC為規模最大之棒球賽，各國菁英都將投入其中，也因此成為大聯盟球團觀察外國球員的一大機會。日前有多名美媒便指出，道奇隊總管弗里曼（Andrew Friedman）現身日本代表隊集訓地點宮崎市，並將目

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦