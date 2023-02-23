MLB／大谷對藤浪有望春訓上演 為經典賽提前登板日

大谷翔平今天實戰投打狀況不錯，天使隊決定將他的熱身賽登板日期提前一天到台灣時間3月1日，對手運動家隊則預計安排藤浪晉太郎登板，兩位同梯迎來同場較勁。

大谷翔平春訓以來首度投實戰打擊練習，面對7名打者用了39球，被敲1支安打和投出1次四壞球保送，另外飆出3次三振，最快球速已來到97英哩（156公里），所有球路都投過一輪，大谷自己也感覺滿意。

「整體來說我覺得很不錯。」大谷翔平表示：「有看到幾項指標有達成，當然還是有些因素需要適應，像是風勢，但我還有1次練習才要正式登板，應該可以趕得上。」

這次實戰打擊練習，大谷翔平照2局實戰的節奏去投，主要是確認投球強度、控球，以及新球季將實施的限制投打準備時間，他認為適應上沒有太大問題。

大谷預計本周會再投實戰打擊練習一次，天使隊原本安排他在3月2日登板，不過考量到讓他有更多時間準備經典賽，返日前可多一天休息，因此將他的熱身賽登板時間提前，而前兩戰也會讓大谷以指定打擊身分上場。

這個調整也讓大谷有機會與藤浪晉太郎同場登板，大谷翔平表示，春訓階段重要的是確認自己的投球狀態，至於對手是誰沒有想太多，「球季中我也不太會知道對方投手是誰，現階段該做的還是一步一步來。」