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MLB／普侯斯履行合約重回天使春訓營 擔任球團特別助理

中央社／ 洛杉磯22日專電
退役大聯盟球星普荷斯（Albert Pujols）履行合約，今年春訓開始為期10年擔任天使球團特別助理。 中央社
退役大聯盟球星普荷斯（Albert Pujols）履行合約，今年春訓開始為期10年擔任天使球團特別助理。 中央社

儘管兩年前與天使隊不歡而散，退役大聯盟球星普荷斯（Albert Pujols）仍履行合約，今年春訓開始為期10年擔任球團特別助理。

43歲的普荷斯去年宣布退休，結束美國職棒大聯盟22年成績輝煌的球季。最後一季效力聖路易紅雀，普荷斯拿下東山再起獎，生涯累計703支全壘打，大聯盟史上第4。

普荷斯去年球季結束宣布退休，他今天現身洛杉磯天使隊在亞利桑那州坦佩市（Tempe）的訓練基地，對媒體說：「重新穿上球衣、在打擊籠指導年輕球員的感覺真好。」

普荷斯2021年因為成績下滑，季中突然遭到天使隊釋出，雙方中止9年合作關係，可說不歡而散。他後來轉戰洛杉磯道奇、去年回到老東家聖路易紅雀退休。

普荷斯今天回來天使履行合約，擔任球團的特別指導教練，準備在春訓營停留約一週。他2011年與天使隊簽下10年球員合約，附帶退役後10年的個人服務合約，每年可領100萬美元。

兩年後重新回到天使，普荷斯與球隊的關係受到關注。他今天對媒體說：「在商言商。該怎麼做，就怎麼做。我很高興回到這裡，兩年前發生的事情，我沒有絲毫怨恨，這就是商業的一部分。」

普荷斯退休之後再度披上球衣，除了指導天使隊球員，再過幾天也將指導參加世界棒球經典賽（WBC）的多明尼加隊球員。

普荷斯說自己正在盡情享受退休生活，從去年球季結束卸下球員身分至今，他參加了高爾夫球賽、美國職籃NBA明星賽和出席美式足球超級盃。

這個球季是日籍球星大谷翔平成為自由球員之前與天使隊合約的最後一年。被問到對大谷翔平有什麼建議？普荷斯說：「我鼓勵翔平繼續專注在贏得冠軍上，這就是為什麼有經紀人這個職位，其他事情都交給經紀人談。」

普荷斯說：「這就是超級球星會遇到的情形。翔平是一個非常獨特的球員。我很高興我不是球團高層要下決策，也不是那個想要去簽下翔平的人。壓力真的太大了。」

天使 大聯盟 大谷翔平

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