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MLB／誰能接棒賈吉敲60轟？ 大都會打擊王：隊友阿隆索可以

聯合新聞網／ 綜合報導
阿隆索於去年賽季擊出40支全壘打。 美聯社
阿隆索於去年賽季擊出40支全壘打。 美聯社

「法官」賈吉（Aaron Judge）於上季擊出瘋狂的62發全壘打，不僅刷新美聯全壘打紀錄，也不禁讓球迷思考是否還有人能擊出超過60轟。對此，上季打擊王大都會隊的麥尼爾（Jeff McNeil）力挺隊友，表示「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）也能做到。

據大聯盟官網報導，上季拿下聯盟打擊王的大都會麥尼爾，被問到是否有人能接棒賈吉敲出超過60轟時表示：「我會說聯盟中並沒有多少打者能做到，賈吉是其中一個，我認為阿隆索也是。」

雖然麥尼爾的言論看起來很大膽，但以阿隆索生涯至今累積成績，顯示他真的是最佳人選！首先他在2019年登上大聯盟就一鳴驚人，以53轟打破賈吉在2017年所創的新人年最多全壘打紀錄，該季也獲選國聯新人王，並在國聯MVP票選第七。第二則是阿隆索從2019年後敲出聯盟最多的146轟，代表他每一年的成績都相當穩定；此外他還擁有全聯盟第6快的擊球初速，無論任何球場都有能力把球掃出牆外。

最後的大利多則是大都會今年將主場右外野圍牆往內拉了約八英呎，更增加了阿隆索在自家擊出全壘打的機率。不過紐約球迷要得肯定更多，除了想看阿隆索接棒賈吉外，也期待季後撒錢補強無極限的大都會能在季後賽笑到最後。

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