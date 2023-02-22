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MLB／前洋基全壘打王沃特沒人要 淪落只能簽小聯盟約

聯合新聞網／ 綜合報導
前洋基全壘打王沃特去年最後是穿國民球衣。 美聯社
前洋基全壘打王沃特去年最後是穿國民球衣。 美聯社

曾效力洋基4季、2020年縮水賽季以22轟拿下美聯全壘打王的沃特（Luke Voit），近年受傷病困擾，在休賽季沒有球隊願意開大聯盟合約，最終只獲得釀酒人附帶春訓邀請的小聯盟約。

沃特生涯從紅雀起步，第二個賽季就被交易至洋基。沃特持續提供穩定的火力輸出，2020年更拿下全壘打王。沒想到隔年他因傷只出賽68場，去年被交易至教士後表現普通、季中因索托（Juan Soto）交易案前往國民後，表現同樣一般，整季累積500打數敲出22轟，打擊率2成26。

根據外媒報導，沃特最大的問題是守備位置只有一壘，且守備表現不佳。目前釀酒人一壘手由左打泰萊斯（Rowdy Tellez）擔任，左打溫克（Jesse Winker）則會分擔部分指定打擊的任務，儘管右打的沃特生涯對戰左投的表現其實比對右投還差，不過泰倫茲與溫克面對左投的表現比他更差，因此沃特仍有出賽空間。

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