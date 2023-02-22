MLB／道奇總管場邊觀察日本隊集訓 坦言來看山本由伸的

WBC為規模最大之棒球賽，各國菁英都將投入其中，也因此成為大聯盟球團觀察外國球員的一大機會。日前有多名美媒便指出，道奇隊總管弗里曼（Andrew Friedman）現身日本代表隊集訓地點宮崎市，並將目光放在歐力士隊王牌山本由伸。

山本由伸可說是日職目前最強投手，近兩年防禦率不僅都低於2，更囊括洋聯各投手獎項，達成三冠王、澤村賞二連霸等創舉，成為大谷翔平、達比修有外，日本隊內最耀眼的投手。此外，山本由伸在日前曾於《紐約郵報》報導中被球探認為「在日本已沒什麼好證明的」，儼然已進入大聯盟球團雷達。

事實上道奇總管弗里曼已親自飛往日本，也被捕捉到坐在場邊觀眾席觀察日本隊集訓，而根據美媒報導，他受訪時提到主要來看山本由伸、村上宗隆、佐佐木朗希三人，並且對山本由伸「非常有興趣」。

道奇社群《Dodgers Blue》網站則指出，山本由伸能投出超過95英里的速球、平均之上的指叉以及曲球，也被部分球探認為有能力成為大聯盟一號先發，並能獲得總值超過1.5億美元合約。

若年底歐力士同意放行「入札」，山本由伸就可和大聯盟所有隊伍接觸，值得一提的是屆時大谷翔平也剛好成為自由球員，而本季在自由市場靜悄悄的道奇，就被認為是為了下季大採買做準備，若一次搶下兩名日本強投也不要太意外。