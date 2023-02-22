MLB／洋基外野雙MVP連線 賈吉提議：讓史丹頓上場守備吧

洋基新賽季繼續為拚冠努力，剛簽下9年約並擔任隊長的「法官」賈吉（Aaron Judge）也展現領導風範，除了婉拒經典賽邀請，也親自和球團提議，希望與「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）一同上場守備，以達成團隊火力最大化目標。

根據MLB官網報導，賈吉在受訪中證實此事，「我確實和球團提過」，並稱這是他預想中的最佳陣容，「我不介意轉換守位，這樣就可以排出我、貝德（Harrison Bader）、大G（史丹頓）的外野陣，希望可以在春訓獲得實驗機會，並且適應它。」

史丹頓曾在生涯年2017賽季鎮守右外野，當年效力馬林魚隊的他擊出了59支全壘打以及132分打點，季後拿下國聯MVP，但轉隊洋基後受困易傷體質，逐漸轉往指定打擊發展。對於再次上場守備，史丹頓樂見此安排，「我認為在外野守備時，我更有流動性節奏更好；但當指定打擊時，你會有很多時間都在熱身以及打擊，有點像從電視裡面看比賽的感覺。」但他也說：「不管在球隊中扮演什麼角色，我會繼續像從前一樣準備，讓我們能處在最有可能獲勝的情況。」

事實上史丹頓在上季美聯冠軍賽就曾上場鎮守左外野，對於賈吉的提案，洋基教頭布恩（Aaron Boone）則打算有限度的接受，「我傾向不會讓史丹頓在左外野很寬闊的洋基主場守備，而是像波士頓或者休士頓這樣左外野較小的場館上場。我會說我至少有在考慮這件事，雖然尚未做出決定，但它有在我的盤算中。」

報導也提到，目前看來，洋基左外野正由希克斯（Aaron Hicks）和卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）競爭，但是如果史丹頓上場守備的話，空出的DH位置也能紓解隊中擁擠的內野陣容。