MLB／禁止守備布陣上路 大聯盟拒讓演算法主宰比賽

美國職棒大聯盟2023年重大變革為禁止守備布陣，改變近20年流行的比賽樣貌，目的讓內野手發揮能力，而不是由電腦演算法主宰比賽。

大聯盟賽務顧問艾普斯坦（Theo Epstein）日前上官方頻道說明即將上路的賽事改革與背後原因。3月底開打的大聯盟新賽季推出新規定，正式禁止近20、30年風行的守備布陣。

新上路規定要求，4名內野手必須踏在內野範圍，以二壘壘包為界，左右兩側須各有2名內野手。簡言之大聯盟回歸傳統，將一壘手、二壘手、游擊手、三壘手限制範圍，不能隨意調動。

大聯盟近20年科學統計盛行，透過電腦數據發展出相對應的守備布陣，即針對不同打者習性，擺出因應的守備站位，例如同一側擺上3名內野手，甚至4名內野手站在同一側的陣式，或把一名內野手變成第4名外野手。

今年新規定上路之後，使用守備布陣而沒收安打的狀況即將越來越少見。主導改革的聯盟高層認為，這麼做是為了讓比賽更好看。

曾以總經理身分，率領波士頓紅襪、芝加哥小熊拿下世界大賽冠軍的艾普斯坦說：「過去 20、30年之間棒球比賽發生很大變化，一些改革來自球團高層，雖然這些改革可以幫助球隊贏得更多勝利，但對球迷來說，球賽卻沒有變得更好看。」

艾普斯坦表示，限制守備布陣之後，除了讓打擊者有更好發揮空間，最重要的是，重新找回內野手的價值。

他說，這項改革是基於小聯盟8000多場比賽的測試，測試結果除了球迷高興，看到比賽更精彩之外，許多球員特別是內野手都支持改革，「內野手們都認為，近年大量使用布陣讓比賽變了樣」。

艾普斯坦指出，球迷喜歡看的比賽是，球員的運動能力決定比賽勝負。比賽關鍵應該是，當眼看球就要穿越內野的時候，二壘手能不能飛身撲球，立即起身把球傳向一壘，而不是由球團辦公室的電腦演算法，預先把守備員放到預測的落點處，沒收安打決定比賽的勝負。

禁止守備布陣之後，對大聯盟內野手而言將有更多機會展現運動能力，包括飛身撲球。另一方面，聯盟整體的打擊率可望向上提升，以往布陣尚未流行時，大聯盟平均打擊率約為2成65到2成70，近年降至2成43。

支持布陣的看法認為，就算守備一方採取布陣，打擊者應該有能力朝反方向攻擊，以破解對方的陣型。但艾普斯坦指出，近年來投手能力越來越強的情況下，打擊者要敲出反方向安打、破解布陣的可能性越來越低，「否則我們會看到很多人這麼做」。

艾普斯坦認為，限制布陣是大聯盟應該做的改革之一，改革的目的是為了球迷，讓比賽變得更好看，也讓球員的能力成為比賽的重點，「雖然這不一定是標準答案，但我們會逐步調整」。