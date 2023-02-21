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MLB／台美混血大物卡洛爾只打32場 響尾蛇就想開長約留人

聯合新聞網／ 綜合報導
卡洛爾。 美聯社
卡洛爾。 美聯社

響尾蛇隊台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）去年才登上大聯盟，繳出亮眼成績。根據《亞利桑那共和報》報導指出，響尾蛇視卡洛爾為建隊核心，打算開延長合約綁住他，雙方正在談判。

卡洛爾目前為大聯盟官網百大新秀第2名，去年在大聯盟只出賽32場，打擊率2成60、貢獻4轟、14分打點，其驚人的跑壘速度更被《ESPN》看好盜壘、三壘安打能在國聯登頂，並成為新人王大熱門。

該報導指出，響尾蛇已經和卡洛爾團隊進行一份長期合約的談判，但細節尚未清楚，雙方不會立即達成協議。

美媒「MLBTR」撰文指出，近年一些球隊都開出長約綁住大聯盟經驗不多的選手。水手隊22歲球星「J-Rod」J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez）去年才迎來新人賽季，季中就獲得13年2.1億美元的延長合約。不愛花錢的光芒隊也給21歲游擊手法蘭柯（Wander Franco）11年1.82億美元的合約，簽約當下只打過70場大聯盟比賽。

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