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MLB／美媒痛批蒙塔斯交易案「令人尷尬」洋基總管也承認失敗

聯合新聞網／ 綜合報導
蒙塔斯。 美聯社
蒙塔斯。 美聯社

洋基隊投手蒙塔斯（Frankie Montas）日前宣布肩傷動刀，恐全季報銷，《USA TODAY》記者南丁格爾（Bob Nightengale）就撰文指出，這對洋基來說是一個令人尷尬的失敗，洋基隊總經理凱許曼（Brian Cashman）也承認這是一筆失敗的交易。

洋基去年在交易大限前送出4名潛力新秀，向運動家隊換回蒙塔斯與後援投手崔維諾（Lou Trivino）。左投瓦迪查克（Ken Waldichuk）是這筆交易的主菜，他不只順利登上聯盟，還被大聯盟官網評選為百大新秀第76名、左投新秀第3名。

反觀蒙塔斯加入洋基後僅投8場，防禦率高達6.35，隨後就因肩膀傷勢被放進傷兵名單，今年更是球季還沒開打就報銷，凱許曼受訪時也承認這筆交易沒有對球隊帶來任何幫助。

儘管蒙塔斯受傷造成洋基先發輪值出現缺陷，但根據美國媒體《SNY》報導，洋基目前不打算補強先發投手，而是讓赫曼（Domingo German）與史密特（Clarke Schmidt）爭奪這個位置。

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