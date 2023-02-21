快訊

歐盟發布首份假訊息報告：警告這兩國聯手操縱資訊已成威脅

好市多「歧視台灣」？客服認證：結帳這限制別國都沒有

最新民調／藍營2024誰出線？侯友宜支持度狂勝郭、朱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／新球季再炸62轟？賈吉沒答案但更想下修揮空率

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
賈吉對再敲62轟不置可否，但為自己設定較明確的目標則是降低揮空率。 美聯社
賈吉對再敲62轟不置可否，但為自己設定較明確的目標則是降低揮空率。 美聯社

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）去年炸裂62轟、年度MVP賽季，瘋狂的一年後如何設定個人目標？被問到今年再追逐62轟的可能性，他笑笑回應：「誰知道（You never know）」、「等著看（We'll see）」，為自己設定較明確的目標則是降低揮空率。

賈吉以9年3.6億美元與洋基再續前緣，也接下隊長任務，新球季春訓展開，外界等著檢視這紙合約是否與身價相符或是溢價，今天先接受媒體聯訪，談到新球季展望。

「我真的不喜歡設定數字，只想控制我能控制的，你永遠都不知道會結局會是怎樣，至於62轟？就等著看吧。」賈吉表示，自己的個人數字，都是奠基於幫助球隊之上，「比賽會告訴你，你需要為球隊貢獻什麼。」

賈吉表示，「可以每天上場是最重要的事，特別是打滿162場比賽，不管狀況好壞，每天準備好上場貢獻戰力，這是我希望能留給外界的印象。」

雖不想喊出全壘打目標，但賈吉確實有希望改進的方向，去年被三振率25.1％已是他生涯第二低，但175K仍屬偏多，2好球後的打擊率為1成94，為了降低揮空率，賈吉說：「我找了幾位我很欣賞他們揮棒的打者聊過，像是找他們出來吃晚餐或是一起練打，參考一下他們的對戰策略。」

此外，洋基從2009年後就與冠軍絕緣，賈吉不諱言有怨，「這一直困擾著我，也困擾著全隊，我們每年都未能完成目標，每一次的失敗都催促著我們往最終目標前進。」

賈吉 洋基

延伸閱讀

MLB／避免步入自己後塵？草莓先生：賈吉留在洋基是對的

MLB／單季60轟「好上加好」太難 賈吉力拚這項紀錄

MLB／洋基留住賈吉強化輪值 新賽季爭冠添本錢

MLB／賈吉和3大咖游擊手身價驚人 合約總值逾台幣347億

相關新聞

MLB／各隊不必給退休禮物了 卡布雷拉：給我很多安打了

老虎隊39歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）將在打完今年球季後退休，所到之處的最終戰，可以預期將有告別場面，...

MLB／新球季再炸62轟？賈吉沒答案但更想下修揮空率

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）去年炸裂62轟、年度MVP賽季，瘋狂的一年後如何設定個人目標？被問到今年再追...

MLB／美媒痛批蒙塔斯交易案「令人尷尬」洋基總管也承認失敗

洋基隊投手蒙塔斯（Frankie Montas）日前宣布肩傷動刀，恐全季報銷，《USA TODAY》記者南丁格爾（Bob Nightengale）就撰文指出，這對洋基來說是一個令人尷尬的失敗，洋基隊總

MLB／美國權威網站公布44大國際新秀 前3名都是日職球員

美國權威棒球數據網站《FanGraphs》近期更新國際新秀排名，其中富邦悍將火球男曾峻岳名列第17名，成為榜單唯一的中職選手，不過前三名都被日職球員包辦。 該網站球探報告寫道，「曾峻岳的三振率領

MLB／「貓王」安德魯斯上季復活 1年約重返白襪將轉戰二壘

大聯盟賽季即將開打，上季大復活的34歲內野手「貓王」安德魯斯（Elvis Andrus）獲得一年300萬美元的新合約，重返白襪，預計將分擔二壘防區。 安德魯斯去年季初待在運動家隊，出賽106場，

MLB／千賀滉大招牌指叉球奪三振 阿隆索形容「幽靈球」

大都會隊日籍球星千賀滉大今天在春訓營登上投手丘練投，正面對決3大球星阿隆索（Pete Alonso）、林多（Franci...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦