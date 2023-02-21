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MLB／各隊不必給退休禮物了 卡布雷拉：給我很多安打了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
卡布雷拉生涯最後一季，被問到期待的退休禮物，他笑答不用了。 美聯社
卡布雷拉生涯最後一季，被問到期待的退休禮物，他笑答不用了。 美聯社

老虎隊39歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）將在打完今年球季後退休，所到之處的最終戰，可以預期將有告別場面，被問到期待的退休禮物，他笑答不用了，「他們已經給我很多安打了。」

今年將是卡布雷拉在大聯盟的第21個賽季，也是說再見的一年，前20年共在老虎效力15年、馬林魚5年，打下3088安、507轟、607支二壘打，他是史上僅有三位完成3000安、500轟、600支二壘打的球員。

生涯最終一季的春訓展開，第一次的全員到齊練球前，總教練辛區（A.J. Hinch）就在與選手的會議中提到，這是卡布雷拉的最後一年，希望大家珍惜與他相處的時光，今年也依然期望他的貢獻。

辛區透露，「他不希望被關注，但球迷、球隊、他的隊友們勢必會把焦點投注在他身上，這是他的第21個大聯盟賽季，我認為他對老虎的貢獻必須被大力讚揚，但我們會讓他在場上繼續做自己，而不只是聚焦在緬懷過去20年。」

今年所到之處勢必會有各種告別場面，卡布雷拉表示，自己並沒有抱持期待，有或沒有任何準備都很棒，「有些人喜歡成為焦點，但我不喜歡被關注，也不希望讓球隊分心，唯一期待的事只有打敗對手。」他笑答：「我不期待對手會送給我什麼，他們已經給了我很多安打，那對我來說已經夠了。」

被問到第一次參與大聯盟春訓和現在相比有何不同，卡布雷拉有妙答，「我不知道，或許是不同的車吧！我現在的車子更好。」語畢自己也笑了出來，他說：「我很幸福，上帝給了我機會，讓我能留下這麼多美好的回憶。」

大聯盟 老虎

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