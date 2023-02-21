快訊

今天「龍抬頭」 一招引龍錢學起來 今年財運大爆發

MLB／「貓王」安德魯斯上季復活 1年約重返白襪將轉戰二壘

聯合新聞網／ 綜合報導
「貓王」安德魯斯。 法新社
「貓王」安德魯斯。 法新社

大聯盟賽季即將開打，上季大復活的34歲內野手「貓王」安德魯斯（Elvis Andrus）獲得一年300萬美元的新合約，重返白襪，預計將分擔二壘防區。

安德魯斯去年季初待在運動家隊，出賽106場，打擊率2成37、8轟、30分打點。季中轉戰白襪後成績大幅提升，出賽43場，打擊率2成71、9轟、28分打點，標準化攻擊指數（OPS+）高達116。

白襪明星游擊手安德森（Tim Anderson）去年8月動刀缺陣，白襪找來安德魯斯頂替空缺。根據外媒報導，由於安德森回歸，生涯14年皆鎮守游擊的安德魯斯新賽季預計擔任二壘手。

安德魯斯將和去年陷入低潮的賈西亞（Leury Garcia）競爭，賈西亞去年300打數僅敲出3轟，打擊率2成10，OPS+只有42。另一名競爭對手為25歲的岡薩雷茲（Romy Gonzalez），他去年打擊表現也不佳，OPS+只有71。

相關新聞

MLB／各隊不必給退休禮物了 卡布雷拉：給我很多安打了

老虎隊39歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）將在打完今年球季後退休，所到之處的最終戰，可以預期將有告別場面，...

MLB／「貓王」安德魯斯上季復活 1年約重返白襪將轉戰二壘

大聯盟賽季即將開打，上季大復活的34歲內野手「貓王」安德魯斯（Elvis Andrus）獲得一年300萬美元的新合約，重返白襪，預計將分擔二壘防區。 安德魯斯去年季初待在運動家隊，出賽106場，

MLB／千賀滉大招牌指叉球奪三振 阿隆索形容「幽靈球」

大都會隊日籍球星千賀滉大今天在春訓營登上投手丘練投，正面對決3大球星阿隆索（Pete Alonso）、林多（Franci...

MLB／「練球吃飯都跟翔平在一起」 天使左投被看好突破

天使隊左投山多瓦（Patrick Sandoval）去年站穩先發輪值，總教練尼文（Phil Nevin）看好今年的他會更...

MLB／韋蘭德滿40歲邁向300勝 官網預測可能棒壇最後1人

大都會隊投手韋蘭德（Justin Verlander）今天滿40歲，過去擁有3座塞揚獎、兩座世界大賽冠軍，還拿過年度MV...

MLB／鄰桌吃蝦噎到 藍鳥教頭即刻救援善舉收穫免費啤酒

藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）近日在春訓基地附近的餐廳上演即刻救援，鄰桌女子被噎到，他憑著小學時的記...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦