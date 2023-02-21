MLB／「貓王」安德魯斯上季復活 1年約重返白襪將轉戰二壘

大聯盟賽季即將開打，上季大復活的34歲內野手「貓王」安德魯斯（Elvis Andrus）獲得一年300萬美元的新合約，重返白襪，預計將分擔二壘防區。

安德魯斯去年季初待在運動家隊，出賽106場，打擊率2成37、8轟、30分打點。季中轉戰白襪後成績大幅提升，出賽43場，打擊率2成71、9轟、28分打點，標準化攻擊指數（OPS+）高達116。

白襪明星游擊手安德森（Tim Anderson）去年8月動刀缺陣，白襪找來安德魯斯頂替空缺。根據外媒報導，由於安德森回歸，生涯14年皆鎮守游擊的安德魯斯新賽季預計擔任二壘手。

安德魯斯將和去年陷入低潮的賈西亞（Leury Garcia）競爭，賈西亞去年300打數僅敲出3轟，打擊率2成10，OPS+只有42。另一名競爭對手為25歲的岡薩雷茲（Romy Gonzalez），他去年打擊表現也不佳，OPS+只有71。