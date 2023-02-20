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MLB／千賀滉大招牌指叉球奪三振 阿隆索形容「幽靈球」

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
BASEBALL-MLB/:MLB: Spring Training-New York Mets Workouts Feb 19, 2023; Port St. Lucie, FL, USA; New York Mets starting pitcher Kodai Senga (34) winds up during spring training workouts. Mandatory Credit: Rich Storry-USA TODAY Sports 路透社
BASEBALL-MLB/:MLB: Spring Training-New York Mets Workouts Feb 19, 2023; Port St. Lucie, FL, USA; New York Mets starting pitcher Kodai Senga (34) winds up during spring training workouts. Mandatory Credit: Rich Storry-USA TODAY Sports 路透社

大都會隊日籍球星千賀滉大今天在春訓營登上投手丘練投，正面對決3大球星阿隆索（Pete Alonso）、林多（Francisco Lindor）和麥尼爾（Jeff McNeil），就連老闆科恩（Steve Cohen）也在現場直擊，千賀最快球飆到98英里，指叉球也有獨特角度，隊友對他評價很好。

千賀和大都會簽下5年7500萬美元合約，今年展開旅美之路，在大都會一堆明星球員中，同樣受到矚目，今天進行投打練習時，阿隆索、林多、麥尼爾被教練團點名上陣，都對這位新隊友留下深刻印象；千賀練投完畢後，投手教練海夫納（Jeremy Hefner）和他擊掌，包括阿隆索、林多等名隊友還鼓掌致意。

千賀兩天前進牛棚練投狀況不理想，今天展現強投架勢，尤其拿手的指叉球成為討論焦點，全隊首席重砲手阿隆索被三振後，形容進壘角度非常獨特，只有千賀可以投出這種球。他說：「千賀看起來非常好，球路非常銳利，很高興他是我們這一隊。」

儘管受到隊友肯定，指叉球還被阿隆索形容是「幽靈球」，千賀坦言只有一球投得不錯，就是K掉阿隆索那一球；他表示，之前牛棚投得不好，沒想到這麼快就被要求面對打者，覺得有些訝異，他說：「我超級、超級專注，這充滿樂趣。」

大都會 林多 千賀滉大

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