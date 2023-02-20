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MLB／「練球吃飯都跟翔平在一起」 天使左投被看好突破

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊左投山多瓦（Patrick Sandoval）。 美聯社
天使隊左投山多瓦（Patrick Sandoval）。 美聯社

天使隊左投山多瓦（Patrick Sandoval）去年站穩先發輪值，總教練尼文（Phil Nevin）看好今年的他會更強大，原因為何？他說：「如果你們有注意到，山多瓦總是不會離翔平太遠。」

橘郡記事報指出，山多瓦有一條與大谷翔平相似的成長曲線，就像大谷2018年剛來到大聯盟時，投球已經展現球威，但還缺乏穩定控球，時常在保送、用球數上陷入麻煩，當他們的控球穩定下來，就會有顯而易見的成長。

大谷翔平與山多瓦去年球季就常被捕捉在一起玩鬧的畫面，季外兩人都在Driveline棒球訓練中心自主練習，感情也越來越好。

尼文說：「他們在過去幾個禮拜都在亞歷桑納待在一起，每天一起傳接，一起吃晚餐，變得非常要好，而我們都知道翔平總是能讓身邊的人都變得更好，而現在就是山多瓦。」

山多瓦將在世界棒球經典賽披上墨西哥球衣，而天使內野教練吉爾（Benji Gil）就是這次墨西哥總教練，他透露山多瓦目前暫定將在面對美國之戰登板，而山多瓦也興致勃勃要投這場比賽，「那會很酷，我知道這場比賽已經完售了，到時氣氛一定會很瘋狂。」

大谷翔平 天使 經典賽

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