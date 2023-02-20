MLB／韋蘭德滿40歲邁向300勝 官網預測可能棒壇最後1人

大都會隊投手韋蘭德（Justin Verlander）今天滿40歲，過去擁有3座塞揚獎、兩座世界大賽冠軍，還拿過年度MVP和投手三冠王，生涯累積奪三振3198次，接下來目標將是挑戰生涯第300勝，還差56勝達陣。

大聯盟官網指出，在各種持久紀錄中，300勝是神奇數字之一，如果韋蘭德能夠達到里程碑，將是很長一段時間再度有投手達成，也許永遠是棒球界最後一人。

韋蘭德生涯244勝在大聯盟現役投手排名第1，接下來是皇家隊葛蘭基（Zack Greinke）223勝、薛則（Max Scherzer）201勝，尤其韋蘭德、薛則繼2014年球季後再度同隊，以4333萬3333美元並列本季最高薪球員。

官網指出，只要韋蘭德保持健康，一定有辦法達到300勝，他和薛則一樣，生涯一直保持強勢表現，加盟大都會獲得最大舞台展示才華。

攤開韋蘭德過去神勇表現，包括2011年效力老虎隊，在知名教頭李蘭（Jim Leyland）麾下包辦美聯塞揚獎、MVP，2017年效力太空人隊時，在美聯冠軍戰2勝3敗落後洋基隊時挺身而出，第6戰奪勝改變球隊命運，去年再贏費城人隊，抱回6年內第2座世界大賽冠軍。

官網強調韋蘭德長期以來一直是大聯盟王牌投手，現在和老友薛則重聚，讓大都會和總教練休瓦特（Buck Showalter）有了「一對王牌」；韋蘭德邁入40歲後，將在紐約有達到300勝的巨大機會，若能像去年一樣，甩掉韌帶置換手術的陰霾，再展強投氣勢，絕對可以走得更遠，穩健邁向300勝。