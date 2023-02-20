MLB／鄰桌吃蝦噎到 藍鳥教頭即刻救援善舉收穫免費啤酒

藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）近日在春訓基地附近的餐廳上演即刻救援，鄰桌女子被噎到，他憑著小學時的記憶，進行哈姆立克急救法，善舉為他收穫了一杯免費啤酒。

藍鳥正於佛羅里達州達尼丁（Dunedin）進行春訓，史奈德與媒體分享近日所發生的這場餐廳驚魂，當時他與太太在距離球場4分鐘車程的餐廳用餐，鄰桌的女子被蝦子噎到，而他注意到女子的同伴手足無措、不知道該怎麼辦，「我在6年級時學過哈姆立克，雖然在那之後就沒學過了，但我應該記得怎麼做？」

史奈德憑著記憶施予急救，他說過程和電影演的完全不同，蝦子從喉嚨中掉出來時，一點都不像彈開的香檳瓶，史奈德確認女子狀況OK後，各自就回到位置上繼續用餐。

史奈德透露，對方並不知道他是誰，「她說了謝謝後，與朋友繼續他們的餐點，我不是要尋求讚揚啦！但感覺當時我好像比他還緊張。」他當時還驚魂未定，餐廳經理走向他表達感謝，並送上免費啤酒，史奈德笑說：「我那時還有點驚慌，所以那瓶啤酒來得及時。」