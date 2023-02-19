快訊

南投深夜規模5.0地震 氣象局：與921斷層錯動不同 2周內有規模4餘震

張曼娟：台灣中文力優勢漸失 問題出在「不在乎」

陳宗彥性醜聞／時力也收到監聽譯文 邱顯智：爆料者疑是熟悉法律圈內人

MLB／大谷翔平牛棚下「逐鱒令」 楚奧特：他不給我打…

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平今天進行天使春訓以來第二次進牛棚。 路透
大谷翔平今天進行天使春訓以來第二次進牛棚。 路透

天使隊球星大谷翔平今天進牛棚練投37球，未按照表訂計畫進行實戰投打練習，總教練尼文（Phil Nevin）澄清沒有健康問題，而是他們准許大谷根據個人感覺、需求安排課表，「這是給他的特權」；倒是楚奧特（Mike Trout）小哀傷，「我想打他的球啊！但他不讓我進去。」

大谷今天是天使春訓以來第二次進牛棚，吸引約15到20位隊友、球團人員聚集在他背後觀賞，共用37球，包括指叉與滑球，表訂的實戰投打則是取消。

尼文表示，「他可以評估自己需要什麼、想做什麼，我們交給他自己決定，因為他是特殊的二刀流選手。」他澄清取消實戰並非因為大谷有任何不適，「而是我們給了他這樣的特權」。

楚奧特則說，「我本來想進去（牛棚），打看看翔平的投球，但翔平不讓我這麼做。」日本媒體提到在經典賽分屬美國、日本隊的兩人，似乎已經上演起情報戰。

楚奧特哀怨打不了大谷的球。 路透
楚奧特哀怨打不了大谷的球。 路透

天使 楚奧特 大谷翔平

延伸閱讀

經典賽／道奇高層視察日本武士眾星 問到大谷翔平「哈哈哈」

MLB／總仔放心交給他 大谷翔平連兩年扛開幕戰先發

MLB／沒有大谷翔平真的不行 楚奧特誓言竭盡所能留人

MLB／大谷翔平春訓展現怪力！將球轟到場外停車場

相關新聞

MLB／大谷翔平牛棚下「逐鱒令」 楚奧特：他不給我打…

天使隊球星大谷翔平今天進牛棚練投37球，未按照表訂計畫進行實戰投打練習，總教練尼文（Phil Nevin）澄清沒有健康問...

MLB／甩教士3億美元合約 馬恰多：年底計畫跳出

教士隊明星內野手馬恰多（Manny Machado）目前身上背著一份每年3000萬美元的大合約，不過，根據MLB官網，他日前在媒體上直言不諱地表示將跳出合約。 報導指出，馬恰多在2019年與教士

MLB／薪資仲裁球團又占上風 崔志萬想多要75萬美元不成

海盜隊韓國打者崔志萬在這個休賽季並不如意，除了在日前因球團反對被迫退出韓國經典賽代表隊外，更在稍早輸掉了仲裁，本賽季薪資為465萬美元。 上賽季仍效力光芒隊的崔志萬繳出了打擊率0.233、11發

MLB／名人堂明星捕手和傳奇球評麥卡弗辭世 享壽81

曾在美國職棒大聯盟明星賽擔任捕手並以電視播報員身分進入名人堂的麥卡弗（Tim McCarver），今天辭世，享壽81歲

MLB／千賀滉大最愛美國食物是披薩 盛讚韋蘭德和薛則是傳奇

日籍強投千賀滉大休賽季加盟大都會隊，今天是他首次參與大聯盟春訓，在受訪時也大讚陣中兩位老哥韋蘭德（Justin Verlander）、薛則（Max Scherzer）非常優秀，他也談到自己仍在適應美國

MLB／本季球員薪資仲裁案 資方7勝5敗仍占上風

隨著賽季將近，休賽期也逐漸來到尾聲，雖大部分選手皆已簽下新合約，卻有部分球員與母隊協商不力，因此選擇走上仲裁。根據美聯社整理，目前共計12個仲裁案件，有7個為球團獲勝、5個選手得利，雙方金額最大差距為

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦