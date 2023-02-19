MLB／大谷翔平牛棚下「逐鱒令」 楚奧特：他不給我打…

天使隊球星大谷翔平今天進牛棚練投37球，未按照表訂計畫進行實戰投打練習，總教練尼文（Phil Nevin）澄清沒有健康問題，而是他們准許大谷根據個人感覺、需求安排課表，「這是給他的特權」；倒是楚奧特（Mike Trout）小哀傷，「我想打他的球啊！但他不讓我進去。」

大谷今天是天使春訓以來第二次進牛棚，吸引約15到20位隊友、球團人員聚集在他背後觀賞，共用37球，包括指叉與滑球，表訂的實戰投打則是取消。

尼文表示，「他可以評估自己需要什麼、想做什麼，我們交給他自己決定，因為他是特殊的二刀流選手。」他澄清取消實戰並非因為大谷有任何不適，「而是我們給了他這樣的特權」。

楚奧特則說，「我本來想進去（牛棚），打看看翔平的投球，但翔平不讓我這麼做。」日本媒體提到在經典賽分屬美國、日本隊的兩人，似乎已經上演起情報戰。