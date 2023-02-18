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MLB／甩教士3億美元合約 馬恰多：年底會跳出合約

聯合新聞網／ 綜合報導
馬恰多上季位列國聯MVP排行第二名。 法新社
馬恰多上季位列國聯MVP排行第二名。 法新社

教士隊明星內野手馬恰多（Manny Machado）目前身上背著一份每年3000萬美元的大合約，不過，根據MLB官網，他日前在媒體上直言不諱地表示將跳出合約。

報導指出，馬恰多在2019年與教士簽下一紙10年3億美元的破紀錄合約，該合約中，馬恰多可以在第五年結束也就是今年底選擇跳出，而他也正有此打算，「我想我已經很清楚地表達，我會在今年跳出合約，管理層也很清楚。」但他也強調，會把重心擺在當前賽季，「我注重的是能在2023年為球隊帶來什麼，而非2024的事情。」

文章也提到，這個休賽季有多位球員簽下大約，如賈吉（Aaron Judge）與洋基隊的九年3.6億、狄佛斯（Rafael Devers）與紅襪隊的11年3.31億、透納（Trea Turner）與費城人隊的11年3億美元，對此，馬恰多表示對於新合約能有同樣長度持開放態度，他說：「希望囉。」更表示，希望可以跟已年屆42歲的隊友克魯茲（Nelson Cruz）有一樣長的職涯。

教士在冬天以大約簽下波賈茲（Xander Bogaerts）、達比修有，證明球隊願意砸大錢維持與提升球隊戰力，總教練梅爾文（Bob Melvin）也對馬恰多抱持相同態度，「我們有意願留下球隊重要成員，我也確定有機會能留下馬恰多，我不想知道球隊少了他會變成什麼樣子。」

馬恰多並沒有設定與球團協商合約的時間表，他選擇將心力擺在球場上，「我走上場，並日復一日地做好所有我可以做的事情，我很榮幸可以成為一名棒球員。」

MLB 教士 馬恰多

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