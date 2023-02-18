MLB／薪資仲裁球團又占上風 崔志萬想多要75萬美元不成

海盜隊韓國打者崔志萬在這個休賽季並不如意，除了在日前因球團反對被迫退出韓國經典賽代表隊外，更在稍早輸掉了仲裁，本賽季薪資為465萬美元。

上賽季仍效力光芒隊的崔志萬繳出了打擊率0.233、11發全壘打的成績單。同時，他主要被球隊安排對付右投手，生涯中僅16%打席對上左投，打擊率0.203，面對右投時則有0.247，長打率也達到0.454。因此，在上賽季面對右投打擊率只有0.224的海盜，於11月將崔志萬交易至隊上，並預期安排他和桑塔納（Carlos Santana）輪替一壘與指定打擊兩位置。

不過，崔志萬與海盜之間並沒有蜜月期。海盜於上月以崔志萬剛動完手術為由，拒絕放行其參加經典賽，他當下失望地說：「我的夢想被摧毀了。」之後，他又因想要的540萬美元薪資與球隊報價465萬美元有落差，而與球團走上仲裁。然而，仲裁結果仍不如預期，由海盜勝出。

根據MLB Trade Rumors，崔志萬於美國時間上午抵達海盜春訓營，但尚未對媒體發言。在這筆仲裁案後，本賽季由球團獲勝的數目再度上升，以八次領先球員的五次。