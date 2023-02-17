MLB／千賀滉大最愛美國食物是披薩 盛讚韋蘭德和薛則是傳奇

日籍強投千賀滉大休賽季加盟大都會隊，今天是他首次參與大聯盟春訓，在受訪時也大讚陣中兩位老哥韋蘭德（Justin Verlander）、薛則（Max Scherzer）非常優秀，他也談到自己仍在適應美國文化，被問到最愛的美國食物時，他則回答：「披薩。」

《ESPN》先前撰文指出，大都會的先發輪值陣容僅次於洋基、釀酒人隊，排名第3。千賀滉大也給予好評，「韋蘭德和薛則都是棒球界傳奇人物，其他投手也非常優秀，他們的生涯都很長，而我只求能順利進入賽季。」

先前外媒曾爆料千賀體檢結果有疑慮，對此他僅簡短回應，「決定和大都會簽約的原因在於他們對我的信心，很高興能順利簽約，為大都會效力。」

千賀今天在牛棚練投52球，包括速球、滑球及招牌的「魔鬼指叉球」，他認為自己表現普通，因為還在適應陡峭的投手丘。千賀還提到目前仍有文化隔閡和語言障礙，「耳邊都是英語、西班牙語，我需要去習慣它，希望之後能聽懂一點。」