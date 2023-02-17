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MLB／本季球員薪資仲裁案 資方7勝5敗仍占上風

聯合新聞網／ 綜合報導
塔克期望與球團願意的金額中間相差250萬美元，為目前最大的金額。 美聯社
塔克期望與球團願意的金額中間相差250萬美元，為目前最大的金額。 美聯社

隨著賽季將近，休賽期也逐漸來到尾聲，雖大部分選手皆已簽下新合約，卻有部分球員與母隊協商不力，因此選擇走上仲裁。根據美聯社整理，目前共計12個仲裁案件，有7個為球團獲勝、5個選手得利，雙方金額最大差距為250萬美元。

於仲裁獲得勝利的球員分別為馬林魚隊內野手阿拉斯（Luis Arraez）、投手盧薩多（Jesus Luzardo）、天使隊內野工具人瑞吉福（Luis Rengifo）、光芒隊外野手拉米瑞茲（Harold Ramirez）和投手亞當（Jason Adam）。其中，阿拉斯期望獲得610萬美元的薪資，球團卻僅願意出500萬美元，兩者之間價差超過100萬美元。

球團占優部分，分別是勇士隊投手弗里德（Max Fried）、釀酒人隊投手伯恩斯（Corbin Burnes）、太空人隊外野手塔克（Kyle Tucker）、水手隊投手卡斯提歐（Diego Castillo）、皇家投隊手辛格（Brady Singer）、響尾蛇隊外野手羅哈斯（Josh Rojas）以及紅雀投手海斯利（Ryan Helsley）。其中，塔克期望的750萬美元與球團願開出的500萬美元落差達到250萬元，為目前所有仲裁之最。

再將時間點放至2021賽季，根據MLB Trade Rumors》，當年共有9件仲裁，仍由球團以5次勝過球員4次，價差最大為紅雀投手弗萊赫提（Jack Flaherty）期望的390萬美元與球團開出的300萬美元。另有四名球員在這之前與球團簽下合約，避免進入仲裁，其中包含簽下兩年合約的大谷翔平。

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