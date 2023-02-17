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MLB／狄葛隆春訓第一天就傳傷情 紐媒狠酸：替科恩省1億美元

聯合新聞網／ 綜合報導
狄葛隆今天在記者會解釋傷情。 美聯社
狄葛隆今天在記者會解釋傷情。 美聯社

塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）休賽季以5年1.85億美元轉戰遊騎兵隊，沒想到春訓第一天就出現不適，因此《紐約郵報》也開酸，他幫大都會隊老闆科恩（Steve Cohen）省了不少錢。

狄葛隆春訓第一天就傳出傷情，狄葛隆今天受訪時表示，「我正處理過去幾年也曾碰到的問題，目前狀況很樂觀，我的感覺不錯。我只向球團表達『這裡有點僵硬』，他們就告訴我要小心應對，確保賽季開打時僵硬的感覺已消失。」

韋蘭德。 路透
韋蘭德。 路透

狄葛隆休賽季離開大都會，但大都會很快端出2年8660萬美元合約，網羅另一名塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）。《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）昨天就以「韋蘭德就像萊恩（Nolan Ryan），跟德葛隆不一樣」為題，指出兩位強投健康程度有差異。

「狄葛隆春訓第一天就出狀況，同一時間，即將40歲的韋蘭德向媒體表示能投多久就投多久，韋蘭德先前說可以投到45歲，名人堂投手萊恩則投到46歲」海曼寫道。

海曼還比較兩人的薪水，「韋蘭德合約總值少狄葛隆約1億美元，這是科恩有史以來省最好的1億美元。」

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