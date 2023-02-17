MLB／上季為何輸給太空人？ 洋基柯爾開酸：球被抹了油

洋基隊上賽季於美聯冠軍賽遭太空人隊以4：0橫掃出局，在嘆息聲中結束了季後賽之旅。而在今天春訓的記者會上，洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）受訪時被問到洋基為何老是輸給太空人，酸言酸語表示：「太空人把球抹了油」。

在美聯冠軍賽第二戰，賈吉（Aaron Judge）擊出了一支右外野飛球，這支一度被視為將逆轉戰局的右外野全壘打，最終卻在牆前遭到接殺，讓洋基陷入系列賽0：2的絕對落後。事後，多家媒體表示，「這個飛球在洋基球場絕對是全壘打。」並將其視為洋基最終被淘汰的主因之一。

然而柯爾於春訓記者會中被問到洋基為何會輸給太空人，或許是被問到不耐煩，用嘲諷的方式說：「我們打的球被抹了油。」更開起玩笑，「任何時候，你被抹油都會覺得不開心，不管是在球場上還是理髮廳裡」，說完後不只現場媒體，連自己也笑了。事實上，洋基打者在該系列賽的確受太空人投手壓制，總計僅獲得九分，第三戰甚至遭到完封。雖然這段發言只是玩笑話，但完全可以感受到柯爾的酸意。

值得一提的是，柯爾過去也曾被捲入「作弊」爭議，2021年賽季，他被現在的隊友唐納森（Josh Donaldson）指控抹油投球，當時記者詢問是否使用不法物質投球時，柯爾僅模糊地回應：「不知道該如何回答。」