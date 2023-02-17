MLB／蒙塔斯空缺誰來頂？ 美媒好心幫洋基找三備案

洋基隊於美國時間週三開始春訓，在這個本該欣欣向榮的日子，卻因五號先發蒙塔斯（Frankie Montas）因肩膀手術恐整季報銷而陷入焦慮，《CBS Sports》未雨綢繆，幫洋基列出了多項解決辦法。

文章首先點出最可能情形，也就是讓六號先發赫曼（Domingo German）直接頂上輪值。赫曼上季於14次先發中繳出防禦率3.69的成績，然而他是一名狀況起伏的選手，雖然表現大概為聯盟平均，但以「救火隊」的角色來說已經十分優異；另外，舒米特（Clarke Schmidt）也是一個選項，但他狀況同樣不穩定，且通常是不佳的那端。

第二方案則是在自由市場挖寶，由於瓦卡（Michael Wacha）已被教士隊簽下，且洋基沒打算追求解除禁令的包爾（Trevor Bauer）跡象，因此，市場上最好的先發投手僅剩桑契斯（Aníbal Sánchez）、米爾斯（Alec Mills）等人。若洋基簽下他們，則較可能是小聯盟合約，但赫曼擁有比他們更好的實力，且洋基離奢侈稅線也僅剩一點距離，或許不會想再簽下其他球員。

最後則是透過交易補漏洞，雖然去年有多名選手於春訓期間被交易至他隊，但這是因去年屬封館的不正常情形，各隊一般不會在這時間犧牲輪值深度。洋基僅存的機會是與水手隊交易岡薩雷斯（Marco Gonzales）或弗列克森（Chris Flexen），兩人正在競爭隊上五號先發，失敗的人可能會因高昂的薪資而被擺上貨架。

洋基在蒙塔斯傷後，仍有柯爾（Gerrit Cole）、洛登（Carlos Rodon）、塞佛里諾（Luis Severino）、柯特斯（Nestor Cortes）組成豪華輪值，但傷病風險依然讓球隊必須找出合適備案。