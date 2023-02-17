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MLB／官網預測5投手將爆發 道奇一隊就有兩球員入列

聯合新聞網／ 綜合報導
梅伊去年下半季才從傷病中復出，官網看好他會在新球季爆發。 美聯社
梅伊去年下半季才從傷病中復出，官網看好他會在新球季爆發。 美聯社

有鑑於賽季將在一個月後展開，MLB官網日前列出了五位有機會爆發的投手供球迷關注，其中，道奇隊就有兩球員上榜。

首先，作家哈里根（Thomas Harrigan）將關鍵數據為「直球與伸卡球均速97.6英里（約157公里）」的梅伊（Dustin May）放在首位。他表示，梅伊雖然在上賽季自Tommy John手術回歸後僅繳出防禦率4.50的成績，但他於2021年小樣本中的統治級表現實在令人難以忘懷。

在2021年的五場先發，梅伊用高達37.6%的三振率以及僅6.5%的保送率讓防禦率僅有2.74，雖然在這之後便遭逢傷病，但他目前僅有25歲、且具備世界上所有天賦。總結來說，哈里根認為能像梅伊一般丟出超過90英里（約145公里）的伸卡球，以及高轉速變化球的投手並不多見。

榜單中，24歲的派比奧特（Ryan Pepiot）也同樣來自道奇。作家艾德勒（David Adler）表示，派比奧特雖可能無法馬上進入道奇輪替，而在名單中屬於「外卡」，但這名道奇農場第六大物在上賽季首度登上大聯盟後的優異表現，讓作家們認為他缺的只是機會。

艾德勒解釋，派比奧特在大聯盟以及3A分別能繳出10.4以及11.2的K／9值。此外，雖然派比奧特球速「只有」94英里（約151公里），卻有超過2400rpm的轉速，讓他在2022年丟出了28%的揮棒落空率，且他的變速以及滑球也能有很好的軌跡。不僅如此，派比奧特將球丟入好球帶後造成的揮空率有24.1%，即便樣本數不多，卻是聯盟前十，比肩狄葛隆（Jacob deGrom）等名投，且若再加上打者目送球進入好球帶的情況，50.6%的數據為全聯盟最高。

除了兩位道奇大物，其他入選榜單的球員分別是馬林魚隊的盧薩多（Jesus Luzardo）、水手隊柯比（George Kirby）以及紅人隊「火球男」格林（Hunter Greene），三人在上季皆已站穩輪值，這其中以紅人格林最受期待，原因就在於他一枝獨秀的火球。根據Statcast紀錄，去年能投出至少100mph(約161公里)的投手，格林以337顆海放所有人，一個佔全聯盟45%，而排名第二的紅雀隊希克斯(Jordan Hicks)與第三的遊騎兵隊狄葛隆(Jacob DeGrom)都不到100顆，完全看不到格林車尾燈。若他能增加變化球控制力，新球季勢必會更上一層樓。

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