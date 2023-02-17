MLB／藍鳥高斯曼投球姿勢將受聯盟關切 原因與計時器有關

大聯盟為了加快比賽節奏，新賽季將迎來計時器新規則，藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）因為特殊的投球動作，恐怕成為新規則的最大受害者之一。

高斯曼投球前，左前腳會不斷抖動，有投手犯規的嫌疑，去年甚至在比賽中與裁判爭吵。 據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）指出，高斯曼在抖動的時間，是否會被計算進投球準備時間，將形成爭議，因此大聯盟將更嚴厲檢視，高斯曼的投球動作是否為投手犯規。

Gausman was HOT. 👀 pic.twitter.com/JQHx9Jcbac — Tim and Friends (@timandfriends) 2022年9月5日

除了高斯曼外、紅襪隊簡森（Kenley Jansen）、白襪隊克里文格（Mike Clevinger）也將受到裁判關注。對此高斯曼受訪時表示，「這是我必須改變的事，裁判肯定會比平常更近距離觀察我，成為名單上的其中一員，是很糟糕的事。」

32歲的高斯曼曾在2021年效力巨人時入選明星賽。去年與藍鳥簽下5年1.1億美元的合約，先發31場，主投174.2局送出205次三振，防禦率3.35，最終美聯塞揚票選第9名，可說是符合身價。