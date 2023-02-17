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MLB／教士買福袋 小聯盟約簽39歲的前世界大賽MVP漢默斯

聯合新聞網／ 綜合報導
漢默斯。 美聯社
漢默斯。 美聯社

大聯盟賽季即將展開，不過教士隊仍在補強球隊先發輪值，繼先前簽下瓦卡（Michael Wacha）後，今日又以「開福袋」的心態簽下39歲名將漢默斯（Cole Hamels），根據消息指出，這是小聯盟合約，並附帶大聯盟春訓邀請。

漢默斯2006年於費城人隊展開職業生涯，生涯15季4度入選明星賽，出賽423場戰績163勝122敗，防禦率3.43，累積2560次三振。

2008年只有24歲的漢默斯幫助費城人闖進世界大賽，並拿下世界大賽最有價值球員。漢默斯2015年後陸續效力遊騎兵、小熊。2020年轉戰勇士，1場比賽都還沒投就受傷，直到9月16日對陣金鶯隊的比賽才先發一場，在那之後就沒大聯盟出賽紀錄。

漢默斯2021年曾短暫加盟道奇隊，卻因傷勢錯過復出機會。他去年12月受訪時表示自己1年內接受3次手術，目前球速約140公里。他期望至少能拿到春訓邀請，「我想再度於大聯盟登板，我想打季後賽。」漢默斯也表示不排斥轉任牛棚，只求能重返大聯盟，如今加盟教士，有望兩個願望一次滿足。

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