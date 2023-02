MLB／直言仲裁過程受傷害 釀酒人王牌：報價非常寒酸

MLB賽季將近,各隊除了投入春訓外,也陸續和未能達成合約協議的球員進行薪資仲裁。其中釀酒人隊王牌伯恩斯(Corbin Burnes)僅以74萬美元的差距輸掉仲裁,據美媒報導,他直言在仲裁庭上與球團交鋒的過程受到傷害,雙方關係出現裂縫。

近兩年成為釀酒人王牌的伯恩斯,要的是一年1075萬美元的合約,與釀酒人提出的1001萬美元僅有74萬美元差距,但雙方還是走上仲裁庭,而他最終成為輸家後,對於仲裁過程非常不滿,「我無法否認,這幾個禮拜發生的事傷害了我跟球隊的關係,球團甚至把我當成不能進入季後賽的罪魁禍首,這些事根本不應該發生。」

對此,釀酒人總管阿諾德(Matt Arnold)出面緩頰,「仲裁過程總是造成雙方不舒服,和釀酒人的家人們進行仲裁從不是一件簡單的事。」並強調:「我要再次重申,我們將伯恩斯視為球隊的領袖之一,也視他為球場上的菁英。」

根據MLB官網記者麥考維(Adam McCalvy)報導,釀酒人在提供給伯恩斯的最後一份報價中,添加了2024年的球隊或相互選擇權,但伯恩斯卻說這個價格「非常寒酸」。

伯恩斯曾於2021年獲得國聯塞揚獎,也在去年繳出12勝8負、防禦率2.94的成績,並連續兩年入選明星賽,仲裁過後,他將於2024年休賽季成為自由球員,日前他也以備戰新球季為由辭退美國隊經典賽,或許就是為了拚一張大約做準備。

值得一提的是,目前薪資仲裁結果,資方以5勝3敗暫時領先勞方。

Every fear that going to an arbitration hearing against Corbin Burnes could harm his relationship with the Brewers was founded.



“There’s no denying that the relationship is definitely hurt from what [transpired],” Burnes said. pic.twitter.com/Xv8DFyiKde