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MLB／直言仲裁過程受傷害 釀酒人王牌：報價非常寒酸

聯合新聞網／ 綜合報導
伯恩斯已連續兩年入選明星賽。 美聯社
伯恩斯已連續兩年入選明星賽。 美聯社

MLB賽季將近，各隊除了投入春訓外，也陸續和未能達成合約協議的球員進行薪資仲裁。其中釀酒人隊王牌伯恩斯（Corbin Burnes）僅以74萬美元的差距輸掉仲裁，據美媒報導，他直言在仲裁庭上與球團交鋒的過程受到傷害，雙方關係出現裂縫。

近兩年成為釀酒人王牌的伯恩斯，要的是一年1075萬美元的合約，與釀酒人提出的1001萬美元僅有74萬美元差距，但雙方還是走上仲裁庭，而他最終成為輸家後，對於仲裁過程非常不滿，「我無法否認，這幾個禮拜發生的事傷害了我跟球隊的關係，球團甚至把我當成不能進入季後賽的罪魁禍首，這些事根本不應該發生。」

對此，釀酒人總管阿諾德（Matt Arnold）出面緩頰，「仲裁過程總是造成雙方不舒服，和釀酒人的家人們進行仲裁從不是一件簡單的事。」並強調：「我要再次重申，我們將伯恩斯視為球隊的領袖之一，也視他為球場上的菁英。」

根據MLB官網記者麥考維（Adam McCalvy）報導，釀酒人在提供給伯恩斯的最後一份報價中，添加了2024年的球隊或相互選擇權，但伯恩斯卻說這個價格「非常寒酸」。

伯恩斯曾於2021年獲得國聯塞揚獎，也在去年繳出12勝8負、防禦率2.94的成績，並連續兩年入選明星賽，仲裁過後，他將於2024年休賽季成為自由球員，日前他也以備戰新球季為由辭退美國隊經典賽，或許就是為了拚一張大約做準備。

值得一提的是，目前薪資仲裁結果，資方以5勝3敗暫時領先勞方。

伯恩斯 MLB 釀酒人

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