MLB／大谷幫手再+1 天使簽下打過日職的回春左投摩爾

根據MLB官網,天使隊稍早與左投摩爾(Matt Moore)簽下一筆1年755萬美元的合約,不僅補強牛棚深度,也延續了這個休賽季積極的補強,大谷今日受訪也說滿意球隊季後的操作,強調「我們對贏球有共識」。

摩爾是在2011年於光芒隊首度登上大聯盟,並於2013年站穩先發輪值,整季拿下17勝4敗、防禦3.29,也入選了當年明星賽,季後在美聯塞揚獎排名第九,可惜這已是生涯最高峰。他離開光芒後成為浪人,陸續為巨人、遊騎兵、老虎與費城人效力,2020年縮水賽季甚至一度到日職軟銀隊打球;去年回鍋遊騎兵後成功轉型為全職牛棚,並繳出回春表現,出賽63場僅被打49安,整季防禦率僅1.95,對手打擊率更是不到2成的0.187。

對於這筆簽約,天使總管梅納西(Perry Minasian)表示是為了加強牛棚,「我們很喜歡他去年繳出的成績,他有能力扛下很多局數,曲球以及球速的進步幫他加很多分。」

天使投手群上季表現優異,平均防禦率3.77為全聯盟第九低,本季牛棚已有艾斯特維茲(Carlos Estevez)、泰普拉(Ryan Tepera)、盧普(Aaron Loup)等人,如今再加入能投長局數、且左右打者皆能解決的摩爾,讓牛棚戰力更加強大。對此,梅納西說:「我們有很強的牛棚深度,讓我們不用每晚都派出同樣的人選。」

除了摩爾,天使這個休賽季還簽下了前道奇左投安德森(Tyler Anderson)、內野手厄謝拉(Gio Urshela)等人,不僅為大谷以及「神鱒」楚奧特(Mike Trout)添加幫手,也讓球隊更有機會突破十年的季後賽荒。

OFFICIAL: the Angels have agreed to a one-year contract with LHP Matt Moore.



Welcome to the Halos, Matt! pic.twitter.com/eOvFiFbxDx