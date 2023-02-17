MLB／大谷幫手再+1 天使簽下打過日職的回春左投摩爾

根據MLB官網，天使隊稍早與左投摩爾（Matt Moore）簽下一筆1年755萬美元的合約，不僅補強牛棚深度，也延續了這個休賽季積極的補強，大谷今日受訪也說滿意球隊季後的操作，強調「我們對贏球有共識」。

摩爾是在2011年於光芒隊首度登上大聯盟，並於2013年站穩先發輪值，整季拿下17勝4敗、防禦3.29，也入選了當年明星賽，季後在美聯塞揚獎排名第九，可惜這已是生涯最高峰。他離開光芒後成為浪人，陸續為巨人、遊騎兵、老虎與費城人效力，2020年縮水賽季甚至一度到日職軟銀隊打球；去年回鍋遊騎兵後成功轉型為全職牛棚，並繳出回春表現，出賽63場僅被打49安，整季防禦率僅1.95，對手打擊率更是不到2成的0.187。

對於這筆簽約，天使總管梅納西（Perry Minasian）表示是為了加強牛棚，「我們很喜歡他去年繳出的成績，他有能力扛下很多局數，曲球以及球速的進步幫他加很多分。」

天使投手群上季表現優異，平均防禦率3.77為全聯盟第九低，本季牛棚已有艾斯特維茲（Carlos Estevez）、泰普拉（Ryan Tepera）、盧普（Aaron Loup）等人，如今再加入能投長局數、且左右打者皆能解決的摩爾，讓牛棚戰力更加強大。對此，梅納西說：「我們有很強的牛棚深度，讓我們不用每晚都派出同樣的人選。」

除了摩爾，天使這個休賽季還簽下了前道奇左投安德森（Tyler Anderson）、內野手厄謝拉（Gio Urshela）等人，不僅為大谷以及「神鱒」楚奧特（Mike Trout）添加幫手，也讓球隊更有機會突破十年的季後賽荒。