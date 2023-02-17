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MLB／總仔放心交給他 大谷翔平連兩年扛開幕戰先發

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊宣布大谷翔平擔任今年球季開幕戰先發投手。圖／取自天使推特
天使隊宣布大谷翔平擔任今年球季開幕戰先發投手。圖／取自天使推特

大谷翔平連兩年扛起開幕戰先發，將在3月31日登板面對運動家，天使隊前一位「連莊」開幕戰先發投手的選手是威佛（Jered Weaver），曾在2010到15年間連續6年負責打頭陣。

大谷翔平將在春訓先發1場後向日本隊報到，投入世界棒球經典賽備戰，儘管會有一段時間不在隊上，但總教練尼文（Phil Nevin）對他很有信心，很早就決定將開幕戰先發投手的任務託付給他。

不管是為了經典賽、為了開幕戰的備戰，尼文說：「他是位職業選手，所做的每件事都是為了球隊、為了讓自己變得更好，最終目的都是要贏球。」

大谷翔平今天先接受媒體聯訪，談論到自己的未來動向，多以「專注在今年球季」回應；尼文透露，自己是在大谷的記者會結束後，向他告知擔任開幕戰先發的事。

尼文表示，能在投手群中脫穎而出，被賦予開幕戰先發投手的任務，是一份殊榮，相信大谷也是一樣想法，「而我很榮幸，可以告知他將這份任務交給他。」

按照尼文的規畫，大谷投完開幕戰後的下一場，可能是4月6日面對水手，但也有可能推遲到4月8日面對藍鳥隊，保留到天使的主場開幕戰。

大谷翔平 天使 經典賽

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