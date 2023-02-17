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MLB／大谷翔平跟老闆說Hi 沒問他為何不賣球隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊今天正式宣布開幕戰先發投手，毫無意外就是由大谷翔平連兩年扛起重任。 路透社
天使隊今天正式宣布開幕戰先發投手，毫無意外就是由大谷翔平連兩年扛起重任。 路透社

天使隊今天正式宣布開幕戰先發投手，毫無意外就是由大谷翔平連兩年扛起重任，然而外界更關注他的下一步動向，今天在記者會上多次被問到他在這支球隊的未來，大谷翔平強調：「我只想專注在今年球季」、「現在我還是天使的一員」。

大谷翔平將在今年季後成為自由球員，投、打都是頂尖的奇才，引起熱議他的下一份合約會有多龐大，各界推估一紙總額5億美元的合約跑不掉。

大谷表示，他不清楚球隊與經紀人目前的洽談狀況，但自己並未聽說延長合約的事，他也還沒想到那麼遠，只想專注在今年球季，「我深信天使和我有共識，我們都一樣想贏，我不能代為說明球隊的想法，但我堅信這點。」

他也透露昨天才剛碰到老闆莫瑞諾（Arte Moreno），「沒有太深入的對話，只是說嗨、問候最近怎樣。」他並未詢問老闆最後為何決定不賣球隊，「我對這件事也沒有太大反應，現在一切正常運作，沒有任何事情改變，我也想專注在即將開打的賽季。」

大谷翔平 天使 自由球員

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