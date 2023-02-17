MLB／找回張育成有原因 紅襪教頭：守備讓他變得特別

紅襪隊去年季後未向張育成提出續約，卻在此時以一年85萬美元合約迎回這位台灣內野好手，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）相中的仍是他的守備，他說：「他就是另一位游擊手。」

張育成去年一年效力4隊，紅襪是他最後一站，球季結束後未被放在續約名單中，正式成為自由球員，如今好消息傳出，紅襪正式宣布與他再續前緣。

史托瑞（Trevor Story）1月進行手肘韌帶撕裂傷的修復手術，交易換來的孟德西（Adalberto Mondesi），也因左膝十字韌帶傷勢復健中，趕上開季有疑問，紅襪在內野戰力出現漏洞的情況下，決定延攬張育成。

柯拉坦言：「我們都知道孟德西可能趕不上開季，我們需要為陣中增添深度，有了張育成，讓我們可以補足這點。」

柯拉也提到，張育成的扎實守備能力就是最大賣點，「你可以把他放在任何位置，他有好的運動能力，他也能繳出有競爭力的打席內容，但我認為守備能力是他不同於其他人的地方。」