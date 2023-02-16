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MLB／備戰經典賽張育成臉書宣布好消息 獲紅襪隊一年合約
備戰經典賽的張育成在臉書宣布好消息，他將再回到紅襪隊。他今晚在臉書寫上，「很開心終於可以與大家分享這個好消息，今年球季我將再次披上紅襪隊的戰袍。不過目前我還有一個更重要的任務、就是經典賽，各位！讓我們一起前進日本，打到邁阿密。」
大聯盟官網報導，紅襪隊宣布這項消息，將與張育成簽約一年進入40人名單，主要用以替代受傷進入60天傷兵名單的史托瑞(Trevor Story)。另外其他多家媒體報導，張育成年薪為85萬美元，還會有激勵獎金，而這是一份大聯盟合同。
張育成去年9月從光芒被交易至紅襪隊，不過，今年卻一直沒有再續約的消息，也因此年初傳出張育成不加入經典賽中華隊之列，一度引發熱議，經過各方努力，張育成不僅將為中華隊效命，如今更有了大聯盟合約在手，讓他無顧之憂。
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