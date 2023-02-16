聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／「天才中史」春訓再傳傷情 國民總仔：歸隊時間不明
「天才中史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）在2019年替國民隊奪下世界冠軍後，以7年2.45億美元的價碼續約，近年卻飽受傷病困擾。如今新賽季還未開打，又傳出他在練投時出現神經問題，歸期未定。
根據大聯盟官網報導，史特拉斯堡在幾周前首度練投，當時沒發生任何狀況，不過在第二次練投時就出現神經問題。國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，「目前沒有關於史特拉斯堡的歸隊時程表，但我了解他的內心想再次投球。」
史特拉斯堡2019年季後賽主投36.1局，5勝0敗，防禦率1.98，最終也拿下世界大賽MVP，出色的表現讓國民開出7年2.45億美元的大合約留人。
不過國民近年戰績不佳，史特拉斯堡也被各種傷病纏身，2020年右手腕隧道神經炎，整季只投2場就報銷。2021年因各種傷勢只投5場，最後還動了胸廓出口症候群手術。去年暌違373天再度上場，結果只先發1場又進入傷兵名單，隨後就沒有上場紀錄。
Stephen Strasburg suffered another setback after a recent bullpen session, Dave Martinez announced.— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年2月16日
There is no timetable for his return. pic.twitter.com/endFxRPsJd
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言