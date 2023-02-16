MLB／「天才中史」春訓再傳傷情 國民總仔：歸隊時間不明

「天才中史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）在2019年替國民隊奪下世界冠軍後，以7年2.45億美元的價碼續約，近年卻飽受傷病困擾。如今新賽季還未開打，又傳出他在練投時出現神經問題，歸期未定。

根據大聯盟官網報導，史特拉斯堡在幾周前首度練投，當時沒發生任何狀況，不過在第二次練投時就出現神經問題。國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，「目前沒有關於史特拉斯堡的歸隊時程表，但我了解他的內心想再次投球。」

史特拉斯堡2019年季後賽主投36.1局，5勝0敗，防禦率1.98，最終也拿下世界大賽MVP，出色的表現讓國民開出7年2.45億美元的大合約留人。

不過國民近年戰績不佳，史特拉斯堡也被各種傷病纏身，2020年右手腕隧道神經炎，整季只投2場就報銷。2021年因各種傷勢只投5場，最後還動了胸廓出口症候群手術。去年暌違373天再度上場，結果只先發1場又進入傷兵名單，隨後就沒有上場紀錄。