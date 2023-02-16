聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／「天才中史」春訓再傳傷情 國民總仔：歸隊時間不明

聯合新聞網／ 綜合報導
史特拉斯堡再傳傷情。 美聯社
史特拉斯堡再傳傷情。 美聯社

「天才中史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）在2019年替國民隊奪下世界冠軍後，以7年2.45億美元的價碼續約，近年卻飽受傷病困擾。如今新賽季還未開打，又傳出他在練投時出現神經問題，歸期未定。

根據大聯盟官網報導，史特拉斯堡在幾周前首度練投，當時沒發生任何狀況，不過在第二次練投時就出現神經問題。國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，「目前沒有關於史特拉斯堡的歸隊時程表，但我了解他的內心想再次投球。」

史特拉斯堡2019年季後賽主投36.1局，5勝0敗，防禦率1.98，最終也拿下世界大賽MVP，出色的表現讓國民開出7年2.45億美元的大合約留人。

不過國民近年戰績不佳，史特拉斯堡也被各種傷病纏身，2020年右手腕隧道神經炎，整季只投2場就報銷。2021年因各種傷勢只投5場，最後還動了胸廓出口症候群手術。去年暌違373天再度上場，結果只先發1場又進入傷兵名單，隨後就沒有上場紀錄。

相關新聞

MLB／蒙塔斯開訓第1天就報銷 紐郵痛批「帕瓦諾2.0」

洋基隊投捕向春訓營報到第1天，總教練布恩（Aaron Boone）透露29歲右投蒙塔斯（Frankie Montas）下...

MLB／第5小市場教士一定賠錢 主席直言大都會賠最慘

大聯盟各隊陸續展開春訓，主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天在開訓記者會特別提到，球隊經濟差距成為令人擔憂的問題，教...

MLB／「天才中史」春訓再傳傷情 國民總仔：歸隊時間不明

「天才中史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）在2019年替國民隊奪下世界冠軍後，以7年2.45億美元的價碼續約，近年卻飽受傷病困擾。如今新賽季還未開打，又傳出他在練投時出現神經問題，歸

MLB／薛則生涯不缺名投相伴 再聯手韋蘭德合計445勝超狂

大都會隊備戰新球季，兩大天王薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）繼2014年球季...

MLB／沒有大谷翔平真的不行 楚奧特誓言竭盡所能留人

天使隊在亞歷桑納州展開春訓，重量級球星楚奧特（Mike Trout）今天坦言，這是一個重要球季，因為大谷翔平將在季後成為...

MLB／洋基蒙塔斯肩膀動刀恐整季報銷 柯特斯復原狀況佳

洋基隊去年從運動家隊交易來的強投蒙塔斯（Frankie Montas）再傳肩膀傷勢，確定將進行肩關節手術，洋基總教練布恩（Aaron Boone）悲觀認為蒙塔斯恐怕將整季報銷。 蒙塔斯去年在運動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦