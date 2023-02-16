聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／第5小市場教士一定賠錢 主席直言大都會賠最慘
大聯盟各隊陸續展開春訓，主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天在開訓記者會特別提到，球隊經濟差距成為令人擔憂的問題，教士隊處於第5小的市場，能否繼續維持鉅額薪資讓他質疑。
教士本季團隊薪資超過2億4364萬美元，僅次於大都會隊（3億3064萬美元）、洋基隊（2億6795萬美元），在大聯盟30隊排名第3，馬恰多（Manny Machado）3200萬美元是全隊「一哥」，即將代表荷蘭來台參加經典賽的波賈茲（Xander Bogaerts）2545萬4545美元居次，再來是達比修有2500萬美元。
曼弗瑞認為，教士砸錢投資人才有真正積極的一面，可以增加球團收入，問題是這種做法可以持續多久？未來重建球隊會發生什麼事？這些都是必須慎重思考的事。
他說：「大都會今年團隊薪資加上豪華稅，幾乎達到5億美元，將是虧損最多的球團，教士也確定賠錢。」
去年季後自由球員市場至今，各隊合計砸下接近37億美元簽人，其中7隊占了26億美元，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）獲簽9年3億6000萬美元，這個數字寫下史上自由球員合約總值最高紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言