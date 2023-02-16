聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／第5小市場教士一定賠錢 主席直言大都會賠最慘

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
教士只是小球隊，團隊薪資卻高居聯盟第三，讓大聯盟為他們球團的收支狀況感到憂心。 美聯社
教士只是小球隊，團隊薪資卻高居聯盟第三，讓大聯盟為他們球團的收支狀況感到憂心。 美聯社

大聯盟各隊陸續展開春訓，主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天在開訓記者會特別提到，球隊經濟差距成為令人擔憂的問題，教士隊處於第5小的市場，能否繼續維持鉅額薪資讓他質疑。

教士本季團隊薪資超過2億4364萬美元，僅次於大都會隊（3億3064萬美元）、洋基隊（2億6795萬美元），在大聯盟30隊排名第3，馬恰多（Manny Machado）3200萬美元是全隊「一哥」，即將代表荷蘭來台參加經典賽的波賈茲（Xander Bogaerts）2545萬4545美元居次，再來是達比修有2500萬美元。

曼弗瑞認為，教士砸錢投資人才有真正積極的一面，可以增加球團收入，問題是這種做法可以持續多久？未來重建球隊會發生什麼事？這些都是必須慎重思考的事。

他說：「大都會今年團隊薪資加上豪華稅，幾乎達到5億美元，將是虧損最多的球團，教士也確定賠錢。」

去年季後自由球員市場至今，各隊合計砸下接近37億美元簽人，其中7隊占了26億美元，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）獲簽9年3億6000萬美元，這個數字寫下史上自由球員合約總值最高紀錄。

教士 大都會 洋基

延伸閱讀

達比修有夢幻六年合約 教士精心計算後的一場豪賭

MLB／教士簽下在紅襪復活的右投 美媒：精明的搶劫

經典賽／日媒分析台灣A組前3 日網友不看好狠酸：輸過中國

經典賽／荷蘭超大咖波賈茲來台 林子偉想帶老友吃東西

相關新聞

MLB／沒有大谷翔平真的不行 楚奧特誓言竭盡所能留人

天使隊在亞歷桑納州展開春訓，重量級球星楚奧特（Mike Trout）今天坦言，這是一個重要球季，因為大谷翔平將在季後成為...

MLB／蒙塔斯開訓第1天就報銷 紐郵痛批「帕瓦諾2.0」

洋基隊投捕向春訓營報到第1天，總教練布恩（Aaron Boone）透露29歲右投蒙塔斯（Frankie Montas）下...

MLB／第5小市場教士一定賠錢 主席直言大都會賠最慘

大聯盟各隊陸續展開春訓，主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天在開訓記者會特別提到，球隊經濟差距成為令人擔憂的問題，教...

MLB／薛則生涯不缺名投相伴 再聯手韋蘭德合計445勝超狂

大都會隊備戰新球季，兩大天王薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）繼2014年球季...

MLB／洋基蒙塔斯肩膀動刀恐整季報銷 柯特斯復原狀況佳

洋基隊去年從運動家隊交易來的強投蒙塔斯（Frankie Montas）再傳肩膀傷勢，確定將進行肩關節手術，洋基總教練布恩（Aaron Boone）悲觀認為蒙塔斯恐怕將整季報銷。 蒙塔斯去年在運動

MLB／紐約大都會台灣日邁第18屆 球評曾文誠將開球

美國職棒大聯盟紐約大都會年度台灣日訂在8月27日。球團今天公布，資深球評曾文誠將擔任開球嘉賓，有「曾公」稱號的他成為活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦