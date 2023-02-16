MLB／蒙塔斯開訓第1天就報銷 紐郵痛批「帕瓦諾2.0」

洋基隊投捕向春訓營報到第1天，總教練布恩（Aaron Boone）透露29歲右投蒙塔斯（Frankie Montas）下周動刀的消息，最快季末才能歸隊，「紐約郵報」直指蒙塔斯交易案有如洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）的帕瓦諾（Carl Pavano）2.0。

洋基去年8月初從運動家隊換進4勝9敗、防禦率3.18的蒙塔斯，轉隊後8場先發只有1勝3敗、防禦率6.35，右肩問題一直造成困擾，不料春訓報到日就傳出教練團最擔心的事，確定22日進行肩關節手術，本季想要歸隊恐怕很難。

紐約郵報形容，這起交易是洋基的災難，蒙塔斯因傷幾乎沒有投球，就算投球也很糟，他就是帕瓦諾2.0。

生涯108勝投手帕瓦諾，2012年從雙城隊退休，儘管達到百勝里程碑，但整個生涯傷痛不斷，被喻為「痛痛人」；他在2003年幫助馬林魚隊奪下世界大賽冠軍，隔年季後和洋基簽下4年3995萬美元合約，不料2005到08年合計只出賽26場、145.2局，戰績9勝8敗、防禦率5，2006年甚至整季報銷。

帕瓦諾生涯最後4年效力印地安人隊（守護者隊前身）、雙城，一共投出42勝，包括2009年14勝、2010年17勝，讓洋基球迷氣到不行，嘲諷他是「薪水小偷」。