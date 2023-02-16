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MLB／薛則生涯不缺名投相伴 再聯手韋蘭德合計445勝超狂
大都會隊備戰新球季，兩大天王薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）繼2014年球季後再度同隊，以4333萬3333美元並列大聯盟最高薪，薛則「掛保證」將和老友合作愉快。
大聯盟現役投手「200勝俱樂部」只有3人，韋蘭德244勝排名第1，皇家隊葛蘭基（Zack Greinke）223勝居次，再來就是薛則201勝。
薛則過去和史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、克蕭（Clayton Kershaw）、狄葛隆（Jacob deGrom）當過隊友，今年換成韋蘭德更受矚目；兩人曾於2010到14年在老虎隊共處，生涯各有3座塞揚獎，新球季在大都會合體，能把球隊帶到什麼地步值得期待。
薛則說：「我們一起投過5年，但已經分開8年了，自從一起打球到現在，比賽變得更進化，這是職業生涯、更重要是人生不同階段，情況一定不同。」
兩大天王本來就不錯，還在同一家健身房訓練，韋蘭德表示，很期待再次和薛則相處，回顧一起在底特律的時光，當時擁有出色團隊，卻未達最終目標，希望今年重聚後一起實現。
韋蘭德去年在太空人隊出賽28場，投出18勝4敗、防禦率1.75，奪下美聯投手雙冠王，再過4天將滿40歲；薛則去年兩度進入傷兵名單，23場先發合計145.1局，戰績11勝5敗、防禦率2.29，今年設定投滿200局。
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