快訊

好消息！文化成年禮加發至21歲 90萬人可獲1200元

侯友宜是否參選 關鍵在三場選戰與誰能下架民進黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／薛則生涯不缺名投相伴 再聯手韋蘭德合計445勝超狂

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
薛則（左）與韋蘭德（右）繼2014年球季後再度於大都會重逢。 路透
薛則（左）與韋蘭德（右）繼2014年球季後再度於大都會重逢。 路透

大都會隊備戰新球季，兩大天王薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）繼2014年球季後再度同隊，以4333萬3333美元並列大聯盟最高薪，薛則「掛保證」將和老友合作愉快。

大聯盟現役投手「200勝俱樂部」只有3人，韋蘭德244勝排名第1，皇家隊葛蘭基（Zack Greinke）223勝居次，再來就是薛則201勝。

薛則過去和史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、克蕭（Clayton Kershaw）、狄葛隆（Jacob deGrom）當過隊友，今年換成韋蘭德更受矚目；兩人曾於2010到14年在老虎隊共處，生涯各有3座塞揚獎，新球季在大都會合體，能把球隊帶到什麼地步值得期待。

薛則說：「我們一起投過5年，但已經分開8年了，自從一起打球到現在，比賽變得更進化，這是職業生涯、更重要是人生不同階段，情況一定不同。」

兩大天王本來就不錯，還在同一家健身房訓練，韋蘭德表示，很期待再次和薛則相處，回顧一起在底特律的時光，當時擁有出色團隊，卻未達最終目標，希望今年重聚後一起實現。

韋蘭德去年在太空人隊出賽28場，投出18勝4敗、防禦率1.75，奪下美聯投手雙冠王，再過4天將滿40歲；薛則去年兩度進入傷兵名單，23場先發合計145.1局，戰績11勝5敗、防禦率2.29，今年設定投滿200局。

薛則 韋蘭德 大都會

延伸閱讀

經典賽／見中華隊名單 韋蘭德弟弟炫耀對王維中打擊率7成95

經典賽／多明尼加又少1王牌先發 太空人優質先發機器退隊

MLB／興奮與薛則再攜手 韋蘭德：一起為大都會奪冠

MLB／加入大都會攜手薛則、韋蘭德 千賀滉大：超不真實

相關新聞

MLB／沒有大谷翔平真的不行 楚奧特誓言竭盡所能留人

天使隊在亞歷桑納州展開春訓，重量級球星楚奧特（Mike Trout）今天坦言，這是一個重要球季，因為大谷翔平將在季後成為...

MLB／薛則生涯不缺名投相伴 再聯手韋蘭德合計445勝超狂

大都會隊備戰新球季，兩大天王薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）繼2014年球季...

MLB／大谷翔平初進牛棚投5種球路 加快速度備戰經典賽

天使隊日籍球星大谷翔平展開生涯第6次大聯盟春訓，到亞歷桑納州春訓營報到後，今天立刻進牛棚練投37球，據現場人士觀察，他的...

MLB／洋基蒙塔斯肩膀動刀恐整季報銷 柯特斯復原狀況佳

洋基隊去年從運動家隊交易來的強投蒙塔斯（Frankie Montas）再傳肩膀傷勢，確定將進行肩關節手術，洋基總教練布恩（Aaron Boone）悲觀認為蒙塔斯恐怕將整季報銷。 蒙塔斯去年在運動

MLB／紐約大都會台灣日邁第18屆 球評曾文誠將開球

美國職棒大聯盟紐約大都會年度台灣日訂在8月27日。球團今天公布，資深球評曾文誠將擔任開球嘉賓，有「曾公」稱號的他成為活動...

MiLB／從社區棒球到美國職棒 沙子宸覺得不可思議

國體大好手沙子宸昨天加盟美國職棒運動家隊，簽下37.5萬美元簽約金、外加5萬獎學金的合約，將在3月底赴美展開訓練，對於從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦