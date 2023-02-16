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MLB／沒有大谷翔平真的不行 楚奧特誓言竭盡所能留人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
楚奧特(中)面對媒體坦言一定會竭盡所能說服大谷(左)留下來。 法新社
楚奧特(中)面對媒體坦言一定會竭盡所能說服大谷(左)留下來。 法新社

天使隊在亞歷桑納州展開春訓，重量級球星楚奧特（Mike Trout）今天坦言，這是一個重要球季，因為大谷翔平將在季後成為自由球員，他說：「我一定會竭盡所能把大谷留下。」

天使最近一次打進季後賽是2014年，以分區冠軍身分晉級，大谷2018年加盟後，和楚奧特成為隊友，但天使連續5年勝率都未達5成，成為今年季後爭取這位二刀流好手的變數。

楚奧特相信，今年若能重返季後賽，對爭取大谷續留天使一定會有幫助，他說：「還未和大谷談過他的未來，但看起來他在這裡過得很開心，我們在一起6年了，還沒有打進季後賽，若說哪一年必須晉級，那就是今年了，一定要想辦法贏球。」

楚奧特2019年也有類似處境，將進入自由球員市場前的最後一年，也被預測可能轉隊，但他選擇繼續留在天使，在當年開幕戰前簽下12年4億2650萬美元合約，將待到2030年球季結束，這個數字到現在仍是大聯盟史上合約總值最高。

大谷本季年薪3千萬美元，創下歷年亞洲球員最高身價，已有專家推測，他將成為史上首位簽下5億美元合約的球員。

楚奧特表示，相信大谷喜歡與天使隊友一起打球，最重要是他必須做出對自己最好的選擇，「如果大谷認為留在天使是正確的舉動，他就應該這樣做，若他不這麼認為，我會盡我所能說服他留下。」

天使 楚奧特 自由球員

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