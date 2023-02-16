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MLB／洋基蒙塔斯肩膀動刀恐整季報銷 柯特斯復原狀況佳

聯合新聞網／ 綜合報導
蒙塔斯。 美聯社
蒙塔斯。 美聯社

洋基隊去年從運動家隊交易來的強投蒙塔斯（Frankie Montas）再傳肩膀傷勢，確定將進行肩關節手術，洋基總教練布恩（Aaron Boone）悲觀認為蒙塔斯恐怕將整季報銷。

蒙塔斯去年在運動家先發19場，繳出防禦率3.18的出色成績。轉戰洋基後表現荒腔走板，先發8場防禦率高達6.35。球季最後一個月更因右肩發炎進入傷兵名單。

談到蒙塔斯的傷勢，布恩表示，「他將在下周二接受肩部手術，可能錯過本賽季」、「最好的情況是在球季末回歸，下周二手術完才會了解實際情況。」

除了蒙塔斯外，柯特斯（Nestor Cortes）先前也傳出傷勢，退出經典賽美國隊。對此布恩則樂觀表示，「不參賽是預防措施，不希望他帶著腿筋傷勢開季。他正在傳接球練習，我覺得狀態不錯，也許他能比原來表現得更好。」

洋基本季先發輪值預計為柯爾（Gerrit Cole）、洛登（Carlos Rodon）、柯特斯、塞維里諾（Luis Severino），蒙塔斯留下的五號先發缺將由赫曼（Domingo German）及史密特（Clarke Schmidt）競爭。

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