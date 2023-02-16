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MLB／大谷翔平初進牛棚投5種球路 加快速度備戰經典賽

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷今天進牛棚練投37球，據現場人士觀察，他的調整狀況相當不錯。 路透社
大谷今天進牛棚練投37球，據現場人士觀察，他的調整狀況相當不錯。 路透社

天使隊日籍球星大谷翔平展開生涯第6次大聯盟春訓，到亞歷桑納州春訓營報到後，今天立刻進牛棚練投37球，據現場人士觀察，他的調整狀況相當不錯。

大谷練投各種球路，包括直球、滑球、指叉球、卡特球、二縫線速球，包括天使總教練尼文（Phil Nevin）和球團高層，甚至正在當地訪問的天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）也在場，整個練投過程大概20分鐘。

大谷全力備戰新球季和經典賽，加快節奏調整投打，尼文將安排他在3月2日對釀酒人隊熱身賽登板先發，接下來大谷就會回到日本國家隊報到，迎接3月9日在東京巨蛋開打的B組賽事。

日本在歷屆經典賽表現最佳，2006、09年完成2連霸，2013、17年排名第3，今年分組賽和南韓、澳洲、捷克、中國大陸同組，最大目標當然3月22日奪下第3冠。

大谷3月2日對釀酒人隊之戰，將是春訓「仙人掌聯盟」唯一登板投球，接著經典賽投打二刀流，毫不保留為日本隊付出。

天使 經典賽 釀酒人

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