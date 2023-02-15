MLB／教士簽下在紅襪復活的右投 美媒：精明的搶劫

繼簽下波賈茲（Xander Bogaerts）、續約達比修有後，教士隊再度補強，以4年約簽下前紅襪先發右投瓦卡（Michael Wacha），這筆簽約不僅填上教士先發輪值，更被美媒《ClutchPoints》形容為「精明的搶劫」。

瓦卡在去年在紅襪繳出回春表現，繼2018年後再次將防禦率壓至4以下，全季繳出11勝2敗、防禦率3.32的優秀成績。不過季後在自由市場上並沒有立刻受到青睞，而是在各隊名單大致抵定、已準備開始春訓的現在，才被教士以4年超過2400萬美元簽下，因此，《ClutchPoints》形容，「這個精明的搶劫將為教士本休賽季極度活躍的操作劃下一個句點。」

報導指出，教士在去年冬天的目標相當明顯，就是要像怪獸一樣在自由市場掀起巨大的波瀾，雖然他們沒能成功獲得賈吉（Aaron Judge），仍簽下了波賈茲、續留達比修有，再加上即將回歸的塔提斯（Fernando Tatis Jr.），以及上季闖入國聯冠軍賽的班底，外界與賭盤均看好是2023年的奪冠熱門。

文中也提到，教士過往一直活在道奇隊陰影下，去年克服心魔踩下道奇挺進國聯冠軍賽是一大突破；而他們沒有因擁擠的內野、高昂的團隊薪資，還有迫在眉睫的春訓等因素就停止補強，反而今日再簽下瓦卡當奪冠拼圖，因此對他們來說，這將是一個沒有進入世界大賽就算失敗的賽季。